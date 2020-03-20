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***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

20.03.2020 15:05
GÜNCEL HABERLER



***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi TRDVVRK52023 ISIN Kodlu Yurtiçi Kira Sertifikası İhracının Satışının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.11.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 12.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Vakıf Katılım Bankası A.Ş.
Kaynak Kuruluş Vakıf Katılım Bankası A.Ş.
Kurucu Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 13.05.2020
Vade (Gün Sayısı) 54
Satış Şekli Tahsisli
ISIN Kodu TRDVVRK52023
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 20.03.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 20.03.2020
Vade Başlangıç Tarihi 20.03.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 1

Kira Sertifikası İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 13.05.2020 12.05.2020 13.05.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 13.05.2020 12.05.2020 13.05.2020 50.000.000

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Vakıf Katılım Bankası A.Ş.'nin "Fon Kullanıcısı" olarak yer aldığı TRDVVRK52023 ISIN kodlu, yönetim sözleşmesine dayalı yurtiçi kira sertifikasının tahsisli olarak (halka arz edilmeksizin) satışı tamamlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831012


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DESA 2,20 1.470.574 % 10,00  
DOCO 254,10 6.684.881 % 10,00  
ASUZU 7,59 2.215.612 % 10,00  
MRSHL 38,72 657.133 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7398 7,7786 % 3,28  
Frank 6,6313 6,6712 % 0,31  
Riyal 1,7347 1,7434 % -0,03  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.495 1.495 23,18  
Altın Gr. 315 315 4,59  
Cumhuriyet 2.100 2.132 28,00  
Tam 2.087 2.141 33,52  
Yarım 1.009 1.036 16,22  
Çeyrek 506 518 8,11  
Gümüş.Ons 12,67 12,70 0,57  
Gümüş Gr. 2,66 2,67 0,12  
B. Petrol 28,16 28,16 -0,31  
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