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***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

01.04.2020 11:58
GÜNCEL HABERLER



***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi TRDVVRK42024 ISIN Kodlu Yurtiçi Kira Sertifikasının İtfa ve Getiri Ödeme İşlemlerinin Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.11.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 12.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Vakıf Katılım Bankası A.Ş.
Kaynak Kuruluş Vakıf Katılım Bankası A.Ş.
Kurucu Vakıf Varlık Kiralama A.Ş
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 300.000.000
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 01.04.2020
Vade (Gün Sayısı) 76
Kar Payı/Getiri Oranı Türü Sabit
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 2,0093
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 9,65
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRDVVRK42024
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 16.01.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 16.01.2020
Vade Başlangıç Tarihi 16.01.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 400.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 1

Kira Sertifikası İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 01.04.2020 31.03.2020 01.04.2020 8.037.199,88 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 01.04.2020 31.03.2020 01.04.2020 400.000.000 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
TRDVVRK42024 ISIN kodlu, yönetim sözleşmesine dayalı yurtiçi kira sertifikasının itfa ve getiri ödeme işlemleri tamamlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833766


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SANEL 4,08 24 % 9,97  
DOKTA 16,79 3.487.005 % 9,95  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,2014 8,2425 % 0,16  
Frank 6,8649 6,9063 % 0,16  
Riyal 1,7610 1,7698 % 0,47  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.596 1.597 19,55  
Altın Gr. 341 341 5,32  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,06 14,12 0,11  
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