***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi TRDVVRK62014 ISIN Kodlu Yurtiçi Kira Sertifikasının İtfa ve Getiri Ödeme İşlemlerinin TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.11.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 12.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Vakıf Katılım Bankası A.Ş.Kaynak Kuruluş Vakıf Katılım Bankası A.Ş.Kurucu Vakıf Varlık Kiralama A.ŞTürü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 04.06.2020Vade (Gün Sayısı) 99Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 2,3326Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 8,60Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) 8,87Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRDVVRK62014Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 21.02.2020Satışa Başlanma Tarihi 26.02.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 26.02.2020Vade Başlangıç Tarihi 26.02.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 245.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 1Kira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 04.06.2020 03.06.2020 04.06.2020 2,3326 5.714.869,85 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 04.06.2020 03.06.2020 04.06.2020 245.000.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarTRDVVRK62014 ISIN kodlu, yönetim sözleşmesine dayalı yurtiçi kira sertifikasının itfa ve getiri ödeme işlemleri tamamlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849080BIST