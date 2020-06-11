***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
11.06.2020 14:12
***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )
Özet Bilgi TRDVVRK62030 ISIN Kodlu Yurtiçi Kira Sertifikasının İtfa ve Getiri Ödeme İşlemlerinin Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.11.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 12.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Vakıf Katılım Bankası A.Ş.
Kaynak Kuruluş Vakıf Katılım Bankası A.Ş.
Kurucu Vakıf Varlık Kiralama A.Ş
Planlanan Nominal Tutar 85.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 100.000.000
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 11.06.2020
Vade (Gün Sayısı) 91
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 9,90
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 2,4682
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRDVVRK62030
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 27.01.2020
Satışa Başlanma Tarihi 12.03.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 12.03.2020
Vade Başlangıç Tarihi 12.03.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 1
Kira Sertifikası İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 11.06.2020 10.06.2020 11.06.2020 2,4682 2.468.200 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 11.06.2020 10.06.2020 11.06.2020 100.000.000 Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
TRDVVRK62030 ISIN kodlu, yönetim sözleşmesine dayalı yurtiçi kira sertifikasının itfa ve getiri ödeme işlemleri tamamlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850643
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