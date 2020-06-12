***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi TRDVVRK82038 ISIN Kodlu Yurtiçi Kira Sertifikası İhracının Satışının TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.11.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 12.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Vakıf Katılım Bankası A.Ş.Kaynak Kuruluş Vakıf Katılım Bankası A.Ş.Kurucu Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 13.08.2020Vade (Gün Sayısı) 62Satış Şekli TahsisliISIN Kodu TRDVVRK82038Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 21.04.2020Satışa Başlanma Tarihi 12.06.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 12.06.2020Vade Başlangıç Tarihi 12.06.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 1Kira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 13.08.2020 12.08.2020 13.08.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 13.08.2020 12.08.2020 13.08.2020 100.000.000* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarVakıf Katılım Bankası A.Ş.'nin "Fon Kullanıcısı" olarak yer aldığı TRDVVRK82038 ISIN kodlu, yönetim sözleşmesine dayalı yurtiçi kira sertifikasının tahsisli şekilde (halka arz edilmeksizin) satışı tamamlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851001BIST