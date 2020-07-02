VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|621,60
|2.851.966
|% 10,00
|ULUUN
|10,27
|51.559.225
|% 9,96
|VKFYO
|3,99
|4.293.862
|% 9,92
|CMBTN
|71,80
|9.026.827
|% 8,46
|BMELK
|5,81
|100.745
|% 8,19
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,5417
|8,5846
|% 0,29
|Frank
|7,2292
|7,2728
|% 0,24
|Riyal
|1,8221
|1,8312
|% 0,09
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.770
|1.770
|-0,18
|Altın Gr.
|390
|390
|0,12
|Cumhuriyet
|2.528
|2.548
|1,20
|Tam
|2.602
|2.614
|1,20
|Yarım
|1.264
|1.279
|0,60
|Çeyrek
|632
|640
|0,30
|Gümüş.Ons
|17,92
|17,95
|-0,07
|Gümüş Gr.
|3,94
|3,95
|-0,03
|B. Petrol
|42,56
|42,56
|0,53
Seans Raporu
- 11:24PETUN Yüzde 6.80 oranında artışla 20.10 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 585, 875 adet işlem
- 11:23 BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TRKCM, SISE, TSKB
- 11:23XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 991, 11 artarak (% 0.93 ) 107, 875
- 11:23 Tavandan işlem gören hisse senedleri : DURDO
- 11:23 MRGYO, BMELK, VKFYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında