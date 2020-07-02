***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
02.07.2020 11:14
***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )
Özet Bilgi TRDVVRK72013 ISIN Kodlu Yurtiçi Kira Sertifikasının İtfa ve Getiri Ödeme İşlemlerinin Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.11.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 12.000
11:36116.633
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 1.318,29
|Açılış
|: 115.844
|
|Önceki Kapanış
|: 115.315
|
116.702
En Düşük
115.746
11:366,8568
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0098
|Açılış
|: 6,8670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8670
|
6,8568
En Düşük
6,8420
11:367,7521
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0463
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7521
En Düşük
7,6956
11:36390,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,57
|Açılış
|: 390,49
|
|Önceki Kapanış
|: 389,92
|
390,60
En Düşük
388,38
BIST En Aktif Hisseler
|MRGYO
|2,20
|76.479.226
|% 10,00
|
|KENT
|621,60
|2.915.370
|% 10,00
|
|ULUUN
|10,27
|52.169.212
|% 9,96
|
|VKFYO
|3,99
|4.514.804
|% 9,92
|
|CMBTN
|72,75
|15.369.251
|% 9,89
|
|SNKRN
|3,20
|10.269
|% -9,86
|
|YONGA
|24,70
|34.580
|% -5,73
|
|KSTUR
|54,50
|545
|% -4,39
|
|ULAS
|5,21
|1.799.028
|% -3,87
|
|EGCYO
|1,34
|39.604
|% -2,90
|
|GARAN
|8,39
|520.056.290
|% 1,08
|
|KRDMD
|3,26
|375.855.424
|% 0,93
|
|ASELS
|33,06
|269.793.771
|% 0,92
|
|THYAO
|12,33
|267.410.216
|% 0,24
|
|SISE
|5,76
|245.586.038
|% 3,41
|
|KRDMD
|3,26
|375.855.424
|% 0,93
|
|EKGYO
|2,05
|187.972.452
|% 1,49
|
|ALBRK
|1,74
|147.965.539
|% 1,75
|
|TSKB
|1,31
|93.445.090
|% 2,34
|
|GARAN
|8,39
|520.056.290
|% 1,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5563
|8,5992
|% 0,46
|
|Frank
|7,2381
|7,2817
|% 0,36
|
|Riyal
|1,8222
|1,8313
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|1,02
|
|Altın Gr.
|390
|390
|0,52
|
|Cumhuriyet
|2.530
|2.550
|3,30
|
|Tam
|2.604
|2.617
|3,30
|
|Yarım
|1.265
|1.280
|1,60
|
|Çeyrek
|633
|641
|0,80
|
|Gümüş.Ons
|17,90
|17,94
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,95
|3,96
|-0,01
|
|B. Petrol
|42,38
|42,38
|0,35
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Seans Raporu
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