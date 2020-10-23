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***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

23.10.2020 15:50
GÜNCEL HABERLER



***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi TRDVVRK12126 ISIN Kodlu Yurtiçi Kira Sertifikasının Halka Arz Şekilde Satışının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.11.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 12.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Vakıf Katılım Bankası A.Ş.
Kaynak Kuruluş Vakıf Katılım Bankası A.Ş.
Kurucu Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 200.000.000
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 22.01.2021
Vade (Gün Sayısı) 91
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 3,1164
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 12,50
Satış Şekli Halka Arz
ISIN Kodu TRDVVRK12126
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 16.10.2020
Satışa Başlanma Tarihi 20.10.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 21.10.2020
Vade Başlangıç Tarihi 23.10.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 200.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 1

Kira Sertifikası İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 22.01.2021 21.01.2021 22.01.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 22.01.2021 21.01.2021 22.01.2021

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
İlgi: 25.11.2019, 02.12.2019, 30.12.2019, 08.10.2020, 16.10.2020, 19.10.2020 tarihli özel durum açıklamalarımız. İlgide kayıtlı açıklamalarımız kapsamında, şirketimizin talep toplamasını 20-21 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirdiği, Vakıf Katılım Bankası A.Ş'nin fon kullanıcısı olarak yer aldığı ve Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla gerçekleştirilen 200.000.000 TL nominal değerdeki, 91 gün vadeli kira sertifikalarının satış işlemleri tamamlanmış olup müşteri hesaplarına virmanlar gerçekleştirilmiştir. İhraca ilişkin dağıtım sonuçları ekte yer almaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Dağıtım Sonuçları KAP Bildirimi_23102020.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883286


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Yarım 1.550 1.590 11,35  
Çeyrek 778 795 5,68  
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Gümüş Gr. 6,27 6,27 -0,04  
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