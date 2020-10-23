***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi TRDVVRK12126 ISIN Kodlu Yurtiçi Kira Sertifikasının Halka Arz Şekilde Satışının TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.11.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 12.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Vakıf Katılım Bankası A.Ş.Kaynak Kuruluş Vakıf Katılım Bankası A.Ş.Kurucu Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 200.000.000Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 22.01.2021Vade (Gün Sayısı) 91Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 3,1164Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 12,50Satış Şekli Halka ArzISIN Kodu TRDVVRK12126Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 16.10.2020Satışa Başlanma Tarihi 20.10.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 21.10.2020Vade Başlangıç Tarihi 23.10.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 200.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 1Kira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 22.01.2021 21.01.2021 22.01.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 22.01.2021 21.01.2021 22.01.2021* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalarİlgi: 25.11.2019, 02.12.2019, 30.12.2019, 08.10.2020, 16.10.2020, 19.10.2020 tarihli özel durum açıklamalarımız. İlgide kayıtlı açıklamalarımız kapsamında, şirketimizin talep toplamasını 20-21 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirdiği, Vakıf Katılım Bankası A.Ş'nin fon kullanıcısı olarak yer aldığı ve Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla gerçekleştirilen 200.000.000 TL nominal değerdeki, 91 gün vadeli kira sertifikalarının satış işlemleri tamamlanmış olup müşteri hesaplarına virmanlar gerçekleştirilmiştir. İhraca ilişkin dağıtım sonuçları ekte yer almaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.Eklenen DökümanlarEK: 1 Dağıtım Sonuçları KAP Bildirimi_23102020.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883286BIST