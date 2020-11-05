***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
05.11.2020 15:56
18.12.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 18.12.2020 17.12.2020 18.12.2020
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Vakıf Katılım Bankası A.Ş.'nin "Fon Kullanıcısı" olarak yer aldığı TRDVVRKA2063 ISIN kodlu, yönetim sözleşmesine dayalı yurtiçi kira sertifikasının nitelikli yatırımcılara (halka arz edilmeksizin) satışı tamamlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886351
BIST
17:131.175
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 7,45
|Açılış
|: 1.173
|
|Önceki Kapanış
|: 1.168
|
1.185
En Düşük
1.170
17:138,4622
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0407
|Açılış
|: 8,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4700
|
8,4795
En Düşük
8,4114
17:1310,0194
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 0,1396
|Açılış
|: 9,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9000
|
10,0305
En Düşük
9,8472
17:13523,92
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 8,07
|Açılış
|: 523,92
|
|Önceki Kapanış
|: 515,85
|
525,18
En Düşük
514,93
BIST En Aktif Hisseler17:13
|BLCYT
|6,60
|8.891.070
|% 10,00
|
|CASA
|41,80
|192.060
|% 10,00
|
|NATEN
|36,98
|71.868.998
|% 9,99
|
|DITAS
|30,60
|2.469.051
|% 9,99
|
|FLAP
|7,61
|83.158.587
|% 9,97
|
|EUYO
|10,44
|4.460.657
|% -10,00
|
|VANGD
|8,82
|3.454.370
|% -10,00
|
|ETYAT
|5,68
|2.342.892
|% -9,98
|
|ARTI
|5,59
|845.985
|% -9,98
|
|UZERB
|29,62
|859.721
|% -9,97
|
|GARAN
|6,91
|1.840.930.845
|% -0,29
|
|SISE
|6,58
|1.117.728.119
|% 1,70
|
|EKGYO
|1,80
|878.481.419
|% 2,86
|
|PETKM
|4,24
|833.050.962
|% -0,47
|
|TSKB
|2,01
|744.000.234
|% -2,90
|
|EKGYO
|1,80
|878.481.419
|% 2,86
|
|SKBNK
|1,80
|651.608.744
|% 5,88
|
|TSKB
|2,01
|744.000.234
|% -2,90
|
|GARAN
|6,91
|1.840.930.845
|% -0,29
|
|ALBRK
|1,68
|448.891.459
|% 2,44
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4553
|8,4622
|% 0,48
|
|Euro
|10,0002
|10,0194
|% 1,41
|
|Sterlin
|11,0211
|11,0764
|% 1,09
|
|Frank
|9,2858
|9,3418
|% 1,02
|
|Riyal
|2,2465
|2,2578
|% 0,36
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.928
|23,33
|
|Altın Gr.
|524
|524
|8,00
|
|Cumhuriyet
|3.466
|3.518
|30,00
|
|Tam
|3.459
|3.545
|37,70
|
|Yarım
|1.672
|1.715
|18,24
|
|Çeyrek
|839
|857
|9,12
|
|Gümüş.Ons
|24,78
|24,82
|0,91
|
|Gümüş Gr.
|6,73
|6,74
|0,27
|
|B. Petrol
|41,14
|41,14
|-0,08
|