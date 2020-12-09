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***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

09.12.2020 19:52



***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi TRDVVRK32132 ISIN Kodlu Yurtiçi Kira Sertifikası İhracının Satışının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.11.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 12.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Vakıf Katılım Bankası A.Ş.
Kaynak Kuruluş Vakıf Katılım Bankası A.Ş.
Kurucu Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 260.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 275.000.000
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 25.03.2021
Vade (Gün Sayısı) 106
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 4,8644
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 16,75
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRDVVRK32132
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 18.11.2020
Satışa Başlanma Tarihi 09.12.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 09.12.2020
Vade Başlangıç Tarihi 09.12.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 270.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 1

Kira Sertifikası İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 25.03.2021 24.03.2021 25.03.2021 4,8644
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 25.03.2021 24.03.2021 25.03.2021 270.000.000

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Vakıf Katılım Bankası A.Ş.'nin "Fon Kullanıcısı" olarak yer aldığı TRDVVRK32132 ISIN kodlu, yönetim sözleşmesine dayalı yurtiçi kira sertifikasının nitelikli yatırımcılara (halka arz edilmeksizin) satışı tamamlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892513


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