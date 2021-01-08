***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi TRDVVRK32165 ISIN Kodlu Yurtiçi Kira Sertifikası İhracının Satışının TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 17.11.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 15.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Vakıf Katılım Bankası A.Ş.Kaynak Kuruluş Vakıf Katılım Bankası A.Ş.Kurucu Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 30.03.2021Vade (Gün Sayısı) 81Satış Şekli TahsisliISIN Kodu TRDVVRK32165Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 05.01.2021Satışa Başlanma Tarihi 08.01.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 08.01.2021Vade Başlangıç Tarihi 08.01.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 40.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 1Kira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 30.03.2021 29.03.2021 30.03.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 30.03.2021 29.03.2021 30.03.2021* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarVakıf Katılım Bankası A.Ş.'nin "Fon Kullanıcısı" olarak yer aldığı TRDVVRK32165 ISIN kodlu, yönetim sözleşmesine dayalı yurtiçi kira sertifikasının tahsisli şekilde (halka arz edilmeksizin) satışı tamamlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898412BIST