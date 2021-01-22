***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
22.01.2021 15:43
***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )
Özet Bilgi TRDVVRK12126 ISIN Kodlu Yurtiçi Kira Sertifikasının İtfa ve Getiri Ödeme İşlemlerinin Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.11.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 12.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Vakıf Katılım Bankası A.Ş.
Kaynak Kuruluş Vakıf Katılım Bankası A.Ş.
Kurucu Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 200.000.000
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 22.01.2021
Vade (Gün Sayısı) 91
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 3,1164
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 12,50
Satış Şekli Halka Arz
ISIN Kodu TRDVVRK12126
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 16.10.2020
Satışa Başlanma Tarihi 20.10.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 21.10.2020
Vade Başlangıç Tarihi 23.10.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 200.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 1
Kira Sertifikası İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 22.01.2021 21.01.2021 22.01.2021 3,1164 6.232.799,33 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 22.01.2021 21.01.2021 22.01.2021 200.000.000 Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
İlgi: 25.11.2019, 02.12.2019, 30.12.2019, 08.10.2020, 16.10.2020, 19.10.2020, 23.10.2020 tarihli özel durum açıklamalarımız. İlgide kayıtlı açıklamalarımız kapsamında, şirketimizin talep toplamasını 20-21 Ekim 2020 tarihinde ve satışını 23 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirdiği, Vakıf Katılım Bankası A.Ş'nin fon kullanıcısı olarak yer aldığı ve Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla gerçekleştirilen 200.000.000 TL nominal değerdeki, 91 gün vadeli kira sertifikalarının itfa ve getiri ödeme işlemleri tamamlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903910
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