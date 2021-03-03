***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
03.03.2021 17:13
***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )
Özet Bilgi TRDVVRK62147 ISIN Kodlu Yurtiçi Kira Sertifikası İhracının Satışının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.11.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 15.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Vakıf Katılım Bankası A.Ş
Kaynak Kuruluş Vakıf Katılım Bankası A.Ş
Kurucu Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 23.06.2021
Vade (Gün Sayısı) 112
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 5,3085
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 17,30
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRDVVRK62147
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.
Satışın Tamamlanma Tarihi 03.03.2021
Vade Başlangıç Tarihi 03.03.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 750.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 1
Kira Sertifikası İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 23.06.2021 22.06.2021 23.06.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 23.06.2021 22.06.2021 23.06.2021 750.000.000
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Vakıf Katılım Bankası A.Ş.'nin "Fon Kullanıcısı" olarak yer aldığı TRDVVRK62147 ISIN kodlu, yönetim sözleşmesine dayalı yurtiçi kira sertifikasının nitelikli yatırımcılara (halka arz edilmeksizin) satışı tamamlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914855
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