***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
02.04.2021 16:57
***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )
Özet Bilgi TRDVVRK62162 ISIN Kodlu Yurtiçi Kira Sertifikası İhracının Satışının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.11.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 15.000.000.000
Para B
17:221.429
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,66
|Açılış
|: 1.435
|
|Önceki Kapanış
|: 1.427
|
1.439
En Düşük
1.424
17:228,1552
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0496
|Açılış
|: 8,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,1552
En Düşük
7,9826
17:229,6151
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0245
|Açılış
|: 9,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5450
|
9,6151
En Düşük
9,4208
17:22453,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 2,35
|Açılış
|: 453,32
|
|Önceki Kapanış
|: 450,97
|
453,74
En Düşük
445,52
BIST En Aktif Hisseler17:22
|DERHL
|8,69
|22.107.496
|% 10,00
|
|JANTS
|827,00
|276.553.680
|% 9,99
|
|ALKA
|20,36
|29.030.392
|% 9,99
|
|NIBAS
|20,94
|24.228.392
|% 9,98
|
|ORGE
|13,24
|104.108.883
|% 9,97
|
|BRMEN
|2,62
|565.039
|% -9,97
|
|UTPYA
|33,22
|1.075.165
|% -9,97
|
|GLRYH
|12,15
|39.326.650
|% -9,93
|
|RTALB
|30,90
|880.797.680
|% -8,36
|
|MMCAS
|5,35
|98.940
|% -8,23
|
|GARAN
|7,03
|2.169.273.225
|% 0,29
|
|BJKAS
|9,25
|1.109.396.432
|% 0,98
|
|RTALB
|30,90
|880.797.680
|% -8,36
|
|KOZAL
|123,70
|871.037.486
|% 2,40
|
|SASA
|47,30
|712.028.889
|% 0,00
|
|GARAN
|7,03
|2.169.273.225
|% 0,29
|
|EKGYO
|1,91
|334.970.942
|% -0,52
|
|GSRAY
|3,97
|588.794.571
|% -1,98
|
|BJKAS
|9,25
|1.109.396.432
|% 0,98
|
|SKBNK
|1,22
|139.564.056
|% -0,81
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1499
|8,1552
|% 0,61
|
|Euro
|9,5855
|9,6151
|% 0,26
|
|Sterlin
|11,1927
|11,2489
|% 0,10
|
|Frank
|8,5860
|8,6377
|% 0,14
|
|Riyal
|2,1596
|2,1704
|% 0,20
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|5,92
|
|Altın Gr.
|452
|453
|1,59
|
|Cumhuriyet
|2.983
|3.028
|-1,00
|
|Tam
|2.970
|3.047
|2,71
|
|Yarım
|1.436
|1.474
|1,32
|
|Çeyrek
|720
|737
|0,66
|
|Gümüş.Ons
|24,93
|24,96
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|-0,01
|
|B. Petrol
|64,67
|64,67
|0,04
|