***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
03.06.2021 16:09
***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )
Özet Bilgi TRDVVRK62154 ISIN Kodlu Yurtiçi Kira Sertifikasının İtfa ve Getiri Ödeme İşlemlerinin Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yön Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Vakıf Katılım Bankası A.Ş
Kaynak Kuruluş Vakıf Katılım Bankası A.Ş
Kurucu Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 03.06.2021
Vade (Gün Sayısı) 70
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 3,4712
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 18,10
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) 19,47
ISIN Kodu TRDVVRK62154
Satışın Tamamlanma Tarihi 25.03.2021
Vade Başlangıç Tarihi 25.03.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 725.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 1
Kira Sertifikası İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 03.06.2021 02.06.2021 03.06.2021 3,4712 25.166.199,2 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 03.06.2021 02.06.2021 03.06.2021 725.000.000 Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Yönetim sözleşmesine dayalı yurtiçi kira sertifikasının itfa ve getiri ödeme işlemleri tamamlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939888
BIST