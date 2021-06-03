***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi TRDVVRK62154 ISIN Kodlu Yurtiçi Kira Sertifikasının İtfa ve Getiri Ödeme İşlemlerinin TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYön Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Vakıf Katılım Bankası A.ŞKaynak Kuruluş Vakıf Katılım Bankası A.ŞKurucu Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 03.06.2021Vade (Gün Sayısı) 70Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 3,4712Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 18,10Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) 19,47ISIN Kodu TRDVVRK62154Satışın Tamamlanma Tarihi 25.03.2021Vade Başlangıç Tarihi 25.03.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 725.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 1Kira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 03.06.2021 02.06.2021 03.06.2021 3,4712 25.166.199,2 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 03.06.2021 02.06.2021 03.06.2021 725.000.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarYönetim sözleşmesine dayalı yurtiçi kira sertifikasının itfa ve getiri ödeme işlemleri tamamlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939888BIST