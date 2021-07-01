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***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

01.07.2021 12:30



***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikasının İtfa ve Getiri Ödeme İşlemlerinin Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.11.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 15.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Vakıf Katılım Bankası A.Ş
Kaynak Kuruluş Vakıf Katılım Bankası A.Ş
Kurucu Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.
Türü
GÜNCEL HABERLER




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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PEKGY 1,10 43.542.716 % 10,00  
PKENT 2.844,40 4.402.152 % 10,00  
INVEO 130,30 6.876.452 % 9,96  
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Riyal 2,3100 2,3216 % -0,10  
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13:49 Alış Satış %  
Altın Ons 1.777 1.777 7,16  
Altın Gr. 496 496 0,84  
Cumhuriyet 3.284 3.334 29,00  
Tam 3.268 3.350 29,20  
Yarım 1.580 1.621 14,12  
Çeyrek 792 810 7,07  
Gümüş.Ons 26,26 26,29 0,14  
Gümüş Gr. 7,32 7,33 0,01  
B. Petrol 75,96 75,96 1,35  
Seans Raporu 13:49
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