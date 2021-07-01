***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
01.07.2021 12:30
***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )
Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikasının İtfa ve Getiri Ödeme İşlemlerinin Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.11.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 15.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Vakıf Katılım Bankası A.Ş
Kaynak Kuruluş Vakıf Katılım Bankası A.Ş
Kurucu Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.
Türü
13:491.367
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 10,50
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.356
|
1.372
En Düşük
1.358
13:498,6915
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0075
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6750
|
8,7245
En Düşük
8,6573
13:4910,3358
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0089
|Açılış
|: 10,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2900
|
10,3605
En Düşük
10,2829
13:49495,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,67
|Açılış
|: 495,84
|
|Önceki Kapanış
|: 495,17
|
498,81
En Düşük
493,97
BIST En Aktif Hisseler13:49
|PEKGY
|1,10
|43.542.716
|% 10,00
|
|PKENT
|2.844,40
|4.402.152
|% 10,00
|
|INVEO
|130,30
|6.876.452
|% 9,96
|
|GEDIK
|8,72
|19.659.767
|% 9,96
|
|SELVA
|4,89
|21.300.825
|% 9,89
|
|KUTPO
|51,85
|1.850.060
|% -9,98
|
|TKURU
|219,60
|499.590
|% -9,96
|
|EUKYO
|6,00
|1.852.092
|% -9,91
|
|DIRIT
|3,83
|719.232
|% -9,88
|
|DENGE
|2,56
|1.041.592
|% -7,58
|
|GARAN
|8,34
|513.704.631
|% 0,48
|
|THYAO
|13,41
|400.514.381
|% 0,30
|
|SASA
|27,50
|271.383.803
|% 1,18
|
|ERBOS
|132,90
|242.007.957
|% 2,07
|
|YKBNK
|2,18
|202.608.632
|% 0,93
|
|EKGYO
|1,88
|184.317.563
|% 0,53
|
|YKBNK
|2,18
|202.608.632
|% 0,93
|
|GARAN
|8,34
|513.704.631
|% 0,48
|
|PEKGY
|1,10
|43.542.716
|% 10,00
|
|SKBNK
|1,06
|35.328.050
|% 0,00
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6850
|8,6915
|% -0,09
|
|Euro
|10,3277
|10,3358
|% 0,09
|
|Sterlin
|11,9344
|11,9942
|% -0,53
|
|Frank
|9,3513
|9,4076
|% -0,15
|
|Riyal
|2,3100
|2,3216
|% -0,10
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|7,16
|
|Altın Gr.
|496
|496
|0,84
|
|Cumhuriyet
|3.284
|3.334
|29,00
|
|Tam
|3.268
|3.350
|29,20
|
|Yarım
|1.580
|1.621
|14,12
|
|Çeyrek
|792
|810
|7,07
|
|Gümüş.Ons
|26,26
|26,29
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,33
|0,01
|
|B. Petrol
|75,96
|75,96
|1,35
|