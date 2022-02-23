***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası İhracının Satışının TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 05.10.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 20.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Vakıf Katılım Bankası A.Ş.Kaynak Kuruluş Vakıf Katılım Bankası A.Ş.Kurucu Vakıf Varlık Kiralama A.ŞTürü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 27.04.2022Vade (Gün Sayısı) 63Kar Payı/Getiri Oranı Türü SabitSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRDVVRK42248Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 21.02.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 22.02.2022Vade Başlangıç Tarihi 23.02.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 650.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 1Kira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 27.04.2022 26.04.2022 27.04.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 27.04.2022 26.04.2022 27.04.2022* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003768BIST