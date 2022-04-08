Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

08.04.2022 15:05
***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizs


***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi TRDVVRK42222 ISIN Kodlu Yurtiçi Kira Sertifikasının İtfa ve Getiri Ödeme İşlemlerinin Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.10.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 20.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Vakıf Katılım Bankası A.Ş.
Kaynak Kuruluş Vakıf Katılım Bankası A.Ş.
Kurucu Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 08.04.2022
Vade (Gün Sayısı) 72
Kar Payı/Getiri Oranı Türü Sabit
Satış Şekli Tahsisli
ISIN Kodu TRDVVRK42222
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.
Satışın Tamamlanma Tarihi 26.01.2022
Vade Başlangıç Tarihi 26.01.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 185.947.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 1

Kira Sertifikası İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 08.04.2022 07.04.2022 08.04.2022 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 08.04.2022 07.04.2022 08.04.2022 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018163


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:192.383
Değişim :  1,60% |  37,59
Açılış :  2.361  
Önceki Kapanış :  2.345  
En Yüksek
2.384 En Düşük
2.361
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:19
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GZNMI 41,36 28.470.682 % 10,00  
MZHLD 34,12 3.500.099 % 9,99  
IHAAS 13,79 18.067.181 % 9,97  
EPLAS 19,44 20.785.290 % 9,95  
SUMAS 81,30 377.217 % 9,94  
daha fazla
17:19 Alış Satış %  
Dolar 14,7531 14,7606 % 0,16  
Euro 16,0194 16,0310 % -0,11  
Sterlin 19,1344 19,2304 % -0,35  
Frank 15,6986 15,7932 % -0,06  
Riyal 3,9229 3,9426 % 0,18  
daha fazla
17:19 Alış Satış %  
Altın Ons 1.948 1.948 16,04  
Altın Gr. 922 923 7,59  
Cumhuriyet 6.091 6.183 21,00  
Tam 6.060 6.211 17,94  
Yarım 2.929 3.004 8,67  
Çeyrek 1.469 1.502 4,34  
Gümüş.Ons 24,73 24,75 0,15  
Gümüş Gr. 11,69 11,69 0,04  
B. Petrol 101 101 0,38  
Seans Raporu 17:19
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru