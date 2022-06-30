***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
30.06.2022 16:28
***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )
Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası İhracının Satışının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.10.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 20.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Vakıf Katılım Bankası A.Ş.
Kaynak Kuruluş Vakıf Katılım Bankası A.Ş.
Kurucu Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 14.10.2022
Vade (Gün Sayısı) 106
Kar Payı/Getiri Oranı Türü Sabit
Satış Şekli Tahsisli
ISIN Kodu TRDVVRKE2226
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.
Satışın Tamamlanma Tarihi 30.06.2022
Vade Başlangıç Tarihi 30.06.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 450.000
16:402.410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 8,24
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.402
|
2.428
En Düşük
2.368
16:4016,7007
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0625
|Açılış
|: 16,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7100
|
16,7695
En Düşük
16,5228
16:4017,4158
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0281
|Açılış
|: 17,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5250
|
17,5098
En Düşük
17,2330
16:40975,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,48
|Açılış
|: 975,47
|
|Önceki Kapanış
|: 973,00
|
981,52
En Düşük
962,42
BIST En Aktif Hisseler16:39
|BMSCH
|10,89
|118.150.599
|% 10,00
|
|YGGYO
|22,90
|8.934.717
|% 9,99
|
|RTALB
|7,46
|100.920.500
|% 9,87
|
|GESAN
|42,76
|248.612.923
|% 9,58
|
|MERIT
|32,00
|19.643.656
|% 8,55
|
|LIDFA
|11,34
|30.958.863
|% -10,00
|
|MAKIM
|15,25
|92.602.396
|% -9,98
|
|BERA
|14,56
|493.704.431
|% -8,49
|
|ULUSE
|206,00
|19.229.096
|% -7,50
|
|COSMO
|10,70
|358.725
|% -7,28
|
|THYAO
|46,86
|4.074.224.455
|% 1,47
|
|SISE
|21,48
|2.869.765.614
|% 3,87
|
|EREGL
|27,16
|1.437.616.542
|% 2,34
|
|KRDMD
|11,39
|1.108.927.908
|% 2,06
|
|ASELS
|23,16
|1.041.407.953
|% 2,12
|
|EKGYO
|2,68
|943.990.682
|% 5,93
|
|TSKB
|2,02
|313.366.388
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,36
|661.586.725
|% 1,63
|
|ODAS
|2,87
|422.984.642
|% -1,03
|
|SISE
|21,48
|2.869.765.614
|% 3,87
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6863
|16,6977
|% 0,36
|
|Euro
|17,3942
|17,4170
|% 0,17
|
|Sterlin
|20,2137
|20,3151
|% 0,48
|
|Frank
|17,3833
|17,4880
|% 0,13
|
|Riyal
|4,4330
|4,4553
|% 0,23
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.818
|0,35
|
|Altın Gr.
|975
|975
|2,48
|
|Cumhuriyet
|6.498
|6.596
|-3,00
|
|Tam
|6.489
|6.591
|-50,00
|
|Yarım
|3.176
|3.223
|-24,00
|
|Çeyrek
|1.591
|1.611
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|20,49
|20,52
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,03
|11,04
|-0,07
|
|B. Petrol
|111
|111
|-1,53
|
Seans Raporu
16:39
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16:53GESAN
Yüzde 9.58 oranında artışla 42.76 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 044, 803 adet işlem
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16:52XU100
Endeks 2, 415 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 52 üstünde . İşlem hacmi 28, 704.00 milyon TL de
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16:51EKGYO
Yüzde 5.93 oranında artışla 2.68 lira fiyatla işlem gören hissede 352, 888, 273 adet işlem
-
16:50ANGEN
Yüzde 4.70 oranında artışla 25.86 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 995, 424 adet işlem
-
16:49YGGYO
Yüzde 9.99 oranında artışla 22.90 lira fiyatla işlem gören hissede 393, 245 adet işlem