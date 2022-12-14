***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
14.12.2022 17:29
z Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 10.03.2023 09.03.2023 10.03.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 10.03.2023 09.03.2023 10.03.2023
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Hayır
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Evet
Kaynak Kuruluş Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings Uzun Vadeli Ulusal Notu: AA(tur) 22.09.2022 Evet
Fon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? Evet
Fon Kullanıcı Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings Uzun Vadeli Ulusal Notu: AA(tur) 22.09.2022 Evet
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087191
BIST
17:285.191
En Yüksek
|Değişim
|: -1,23%
|| -64,77
|Açılış
|: 5.275
|
|Önceki Kapanış
|: 5.256
|
5.302
En Düşük
5.138
17:2818,6469
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0043
|Açılış
|: 18,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6625
En Düşük
18,5454
17:2819,8599
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0445
|Açılış
|: 19,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8900
|
19,9080
En Düşük
19,7315
17:281.084,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,30
|Açılış
|: 1.084,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,20
|
1.086,92
En Düşük
1.080,27
BIST En Aktif Hisseler17:26
|KRDMA
|19,03
|490.493.547
|% 10,00
|
|BRYAT
|1.313,40
|295.267.396
|% 10,00
|
|PLTUR
|10,01
|483.363
|% 10,00
|
|BTCIM
|40,70
|833.706.524
|% 10,00
|
|ISKUR
|825.000,00
|1.650.000
|% 10,00
|
|GEDIK
|7,63
|27.592.426
|% -20,69
|
|DGNMO
|9,05
|108.201.177
|% -7,84
|
|BRMEN
|2,94
|682.585
|% -6,96
|
|KSTUR
|330,10
|785.968
|% -6,78
|
|YESIL
|4,50
|38.606.008
|% -6,44
|
|KRDMD
|18,94
|14.948.602.065
|% 0,64
|
|ASELS
|57,50
|7.933.543.707
|% -3,12
|
|THYAO
|140,70
|7.553.316.797
|% -2,29
|
|AKBNK
|17,78
|5.825.735.937
|% 1,83
|
|VAKBN
|11,14
|5.620.257.505
|% 5,59
|
|KRDMD
|18,94
|14.948.602.065
|% 0,64
|
|EKGYO
|8,10
|5.087.958.538
|% 2,40
|
|SKBNK
|2,80
|1.689.461.009
|% 1,45
|
|VAKBN
|11,14
|5.620.257.505
|% 5,59
|
|YKBNK
|11,64
|4.915.764.989
|% 0,78
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6396
|18,6456
|% 0,02
|
|Euro
|19,8416
|19,8500
|% 0,17
|
|Sterlin
|22,9886
|23,1039
|% 0,06
|
|Frank
|20,0275
|20,1482
|% 0,23
|
|Riyal
|4,9431
|4,9679
|% -0,01
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|-1,48
|
|Altın Gr.
|1.084
|1.084
|-1,46
|
|Cumhuriyet
|7.248
|7.357
|-8,00
|
|Tam
|7.283
|7.331
|-13,00
|
|Yarım
|3.527
|3.584
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.769
|1.792
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,82
|23,84
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|14,24
|14,25
|0,03
|
|B. Petrol
|81,88
|81,88
|1,20
|
Seans Raporu
17:26
daha fazla
-
17:39KARYE
Yüzde -4.55 oranında düşüşle 34.38 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 807, 003 adet işlem
-
17:38XU100
Endeks 5, 194 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 19 altında . İşlem hacmi 140, 585.00 milyon TL de
-
17:38IHLAS
Yüzde -5.56 oranında düşüşle 1.19 lira fiyatla işlem gören hissede 104, 327, 325 adet işlem
-
17:37TUCLK
Yüzde -5.22 oranında düşüşle 37.44 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 043, 354 adet işlem
-
17:36FRIGO
Yüzde -4.40 oranında düşüşle 9.99 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 894, 675 adet işlem