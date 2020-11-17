***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
17.11.2020 15:31
***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ALPASLAN ÖZEN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı 15.11.2016 Yönetim Kurulu Başkan Vekili Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Hukuk ve Kredi İzleme Direktörü Bağımsız Üye Değil
EVREN UÇAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 15.11.2016 Yönetim Kurulu Üyesi Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Uluslararası Bankacılık Yöneticisi, Katılım Varlık Kiralama A.Ş. Y.K.Üyesi Bağımsız Üye Değil
SELİM SABRİ GÜLER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 11.03.2019 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Risk İzleme Yöneticisi Bağımsız Üye
SABRİ ULUS Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 17.11.2020 Yönetim Kurulu Başkanı Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Hazine ve Stratejiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bağımsız Üye Değil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888884
BIST
16:391.274
En Yüksek
|Değişim
|: -1,51%
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|Açılış
|: 1.292
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En Yüksek
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|: 0,37%
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|Açılış
|: 7,7750
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|Önceki Kapanış
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7,7986
En Düşük
7,6843
16:399,2004
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
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|Açılış
|: 9,2100
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|Önceki Kapanış
|: 9,1450
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9,2594
En Düşük
9,1109
16:39470,72
En Yüksek
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|Açılış
|: 470,72
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|Önceki Kapanış
|: 467,98
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474,08
En Düşük
466,13
BIST En Aktif Hisseler16:39
|DAGI
|9,68
|190.398.827
|% 10,00
|
|SAFKR
|7,92
|84.807.204
|% 10,00
|
|YESIL
|48,28
|16.058.612
|% 9,98
|
|VAKKO
|7,17
|47.154.595
|% 9,97
|
|MARKA
|8,96
|2.946.675
|% 9,94
|
|KSTUR
|174,60
|482.164
|% -10,00
|
|TKURU
|348,80
|72.550
|% -9,99
|
|FLAP
|8,42
|259.664.842
|% -9,95
|
|MIPAZ
|5,11
|93.790.585
|% -9,88
|
|EUYO
|6,30
|1.534.680
|% -9,87
|
|GARAN
|8,65
|3.815.524.085
|% -3,35
|
|KRDMD
|4,28
|1.122.150.950
|% -2,28
|
|THYAO
|11,63
|1.112.505.364
|% -1,27
|
|AKBNK
|6,08
|963.041.494
|% -3,65
|
|YKBNK
|2,76
|957.697.881
|% -3,50
|
|GARAN
|8,65
|3.815.524.085
|% -3,35
|
|EKGYO
|1,92
|834.758.283
|% 1,59
|
|YKBNK
|2,76
|957.697.881
|% -3,50
|
|KRDMD
|4,28
|1.122.150.950
|% -2,28
|
|USAK
|2,58
|514.665.788
|% 1,18
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7291
|7,7351
|% 0,37
|
|Euro
|9,1885
|9,2004
|% 0,62
|
|Sterlin
|10,2346
|10,2860
|% 0,90
|
|Frank
|8,4808
|8,5318
|% 0,76
|
|Riyal
|2,0594
|2,0698
|% 0,47
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.890
|1.890
|2,35
|
|Altın Gr.
|471
|471
|2,74
|
|Cumhuriyet
|3.128
|3.176
|7,00
|
|Tam
|3.113
|3.192
|7,69
|
|Yarım
|1.505
|1.544
|3,72
|
|Çeyrek
|755
|772
|1,86
|
|Gümüş.Ons
|24,64
|24,67
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,15
|6,16
|0,02
|
|B. Petrol
|43,37
|43,37
|-0,45
|
Seans Raporu
16:39
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16:50XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -25, 35 kaybederek (% -1.76 ) 1, 413
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16:50
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, DAGI, SAFKR
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16:50XU100
Endeks 1, 273 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 56 altında . İşlem hacmi 21, 612.00 milyon TL de
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16:50AYCES
Yüzde -5.00 oranında düşüşle 47.50 lira fiyatla işlem gören hissede 86, 798 adet işlem
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16:48ITTFH
Yüzde -4.92 oranında düşüşle 2.32 lira fiyatla işlem gören hissede 121, 461, 235 adet işlem