Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

28.04.2021 16:35



***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
EVREN UÇAK YÖNETİM KURULU ÜYESİ 07.11.2016 0216 800 35 71 evren.ucak@vakifkatilim.com.tr SPL DÜZEY 3 LİSANSI, SPL KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSI 208176, 702477
ÖNDER KALUÇ YÖNETMEN YARDIMCISI 28.04.2021 0216 800 38 76 onder.kaluc@vakifkatilim.com.tr SPL DÜZEY 3 LİSANSI 212430




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931790


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:321.383
Değişim :  -0,66% |  -9,21
Açılış :  1.391  
Önceki Kapanış :  1.392  
En Yüksek
1.395 En Düşük
1.380
BIST En Aktif Hisseler16:32
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
UFUK 19,03 222.975 % 10,00  
UZERB 45,64 382.098 % 9,98  
AYCES 65,05 3.726.016 % 9,97  
INTEM 42,14 3.774.157 % 9,97  
MERIT 224,00 1.221.920 % 9,97  
daha fazla
16:32 Alış Satış %  
Dolar 8,2072 8,2093 % 0,05  
Euro 9,9071 9,9138 % -0,19  
Sterlin 11,3400 11,3968 % -0,41  
Frank 8,9217 8,9754 % -0,33  
Riyal 2,1793 2,1902 % -0,17  
daha fazla
16:32 Alış Satış %  
Altın Ons 1.770 1.770 -6,89  
Altın Gr. 466 467 -2,56  
Cumhuriyet 3.067 3.114 -38,00  
Tam 3.051 3.130 -39,84  
Yarım 1.475 1.514 -19,27  
Çeyrek 740 757 -9,63  
Gümüş.Ons 25,97 26,00 -0,28  
Gümüş Gr. 6,85 6,86 -0,08  
B. Petrol 66,45 66,45 0,58  
Seans Raporu 16:32
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru