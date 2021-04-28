***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
28.04.2021 16:35
***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
EVREN UÇAK YÖNETİM KURULU ÜYESİ 07.11.2016 0216 800 35 71 evren.ucak@vakifkatilim.com.tr SPL DÜZEY 3 LİSANSI, SPL KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSI 208176, 702477
ÖNDER KALUÇ YÖNETMEN YARDIMCISI 28.04.2021 0216 800 38 76 onder.kaluc@vakifkatilim.com.tr SPL DÜZEY 3 LİSANSI 212430
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931790
BIST
16:321.383
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -9,21
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.395
En Düşük
1.380
16:328,2093
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0043
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1800
|
8,2452
En Düşük
8,1552
16:329,9138
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0193
|Açılış
|: 9,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8700
|
9,9649
En Düşük
9,8553
16:32466,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -2,27
|Açılış
|: 466,81
|
|Önceki Kapanış
|: 469,08
|
470,28
En Düşük
463,30
BIST En Aktif Hisseler16:32
|UFUK
|19,03
|222.975
|% 10,00
|
|UZERB
|45,64
|382.098
|% 9,98
|
|AYCES
|65,05
|3.726.016
|% 9,97
|
|INTEM
|42,14
|3.774.157
|% 9,97
|
|MERIT
|224,00
|1.221.920
|% 9,97
|
|DESA
|15,16
|10.673.568
|% -9,98
|
|KERVN
|0,73
|783.525
|% -9,88
|
|ATLAS
|2,03
|1.032.357
|% -9,78
|
|PENGD
|3,59
|49.955.905
|% -8,42
|
|FRIGO
|34,18
|70.792.806
|% -8,27
|
|EREGL
|19,06
|847.638.499
|% -2,01
|
|KRDMD
|7,14
|640.845.928
|% 0,42
|
|GARAN
|7,12
|615.539.718
|% 0,00
|
|PETKM
|6,43
|536.615.188
|% -1,38
|
|THYAO
|12,02
|523.345.260
|% 0,75
|
|YKBNK
|2,09
|275.448.642
|% 0,48
|
|GWIND
|4,90
|451.411.729
|% -6,67
|
|KRDMD
|7,14
|640.845.928
|% 0,42
|
|GARAN
|7,12
|615.539.718
|% 0,00
|
|PETKM
|6,43
|536.615.188
|% -1,38
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2072
|8,2093
|% 0,05
|
|Euro
|9,9071
|9,9138
|% -0,19
|
|Sterlin
|11,3400
|11,3968
|% -0,41
|
|Frank
|8,9217
|8,9754
|% -0,33
|
|Riyal
|2,1793
|2,1902
|% -0,17
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.770
|-6,89
|
|Altın Gr.
|466
|467
|-2,56
|
|Cumhuriyet
|3.067
|3.114
|-38,00
|
|Tam
|3.051
|3.130
|-39,84
|
|Yarım
|1.475
|1.514
|-19,27
|
|Çeyrek
|740
|757
|-9,63
|
|Gümüş.Ons
|25,97
|26,00
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,85
|6,86
|-0,08
|
|B. Petrol
|66,45
|66,45
|0,58
|
Seans Raporu
16:32
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-
16:45
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TAVHL, PGSUS, HALKB
-
16:45XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -10, 64 kaybederek (% -0.88 ) 1, 197
-
16:45
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RYSAS, FLAP, CRFSA, MMCAS, DZGYO, SEYKM, AYCES, UFUK, UMPAS, UZERB
-
16:45
Tabandan işlem gören hisse senetleri : DESA, ATLAS, KERVN
-
16:45
UZERB, RYSAS, SNKRN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında