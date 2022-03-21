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***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

21.03.2022 16:17
***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
SEMİH DEMİR YÖNETMEN 15.11.2021 0216 800 39 60 semih.demir@vakifkatilim.com.tr
AZRA NUR BIYIK UZMAN YARDIMCISI 15.11.2021 0216 800 39 95 azra.biyik@vakifkatilim.com.tr

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
SABRİ ULUS Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 17.11.2020 Yönetim Kurulu Başkanı Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Hazine ve Stratejiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Teknogirişim GSYF Yatırım Komitesi Üyesi Bağımsız Üye Değil
ALPASLAN ÖZEN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı 15.11.2016 Yönetim Kurulu Başkan Vekili Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Hukuk ve Kredi İzleme Direktörü, Karadeniz Garanti Biyokütle Enerji Tesisleri San. Ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Yatırım Komitesi Üyesi Bağımsız Üye Değil
HÜSEYİN BERAT BULUT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 28.02.2022 Yönetim Kurulu Üyesi Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Hazine Müdürü Bağımsız Üye Değil
ÖNDER KALUÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 10.08.2021 Yönetim Kurulu Üyesi Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Hazine Müdürlüğü Yönetmen Yardımcısı Bağımsız Üye Değil
UMUT DEMİRAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 28.02.2022 Yönetim Kurulu Üyesi Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Hazine Müdürlüğü Yönetmen Yardımcısı Bağımsız Üye




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011762


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