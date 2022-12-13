***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
13.12.2022 16:51
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086896
BIST
18:055.256
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 62,89
|Açılış
|: 5.213
|
|Önceki Kapanış
|: 5.193
|
5.299
En Düşük
5.180
18:0518,6498
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0129
|Açılış
|: 18,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7050
|
18,6782
En Düşük
18,5591
18:0519,8335
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,1979
|Açılış
|: 19,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7700
|
19,8942
En Düşük
19,5690
18:051.090,67
En Yüksek
|Değişim
|: 2,26%
|| 24,14
|Açılış
|: 1.089,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.066,54
|
1.093,35
En Düşük
1.063,60
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SILVR
|19,36
|205.994.961
|% 10,00
|
|PKART
|31,90
|13.718.433
|% 10,00
|
|KRSTL
|9,46
|122.737.268
|% 10,00
|
|KRONT
|118,80
|81.866.341
|% 10,00
|
|ALFAS
|308,30
|282.961.470
|% 9,99
|
|EMNIS
|57,65
|3.578.448
|% -7,02
|
|AKSGY
|7,54
|116.459.154
|% -6,34
|
|SMRTG
|106,00
|794.806.437
|% -6,28
|
|KSTUR
|354,10
|503.132
|% -6,22
|
|EPLAS
|27,86
|45.567.694
|% -5,88
|
|KRDMD
|18,82
|11.307.147.533
|% 9,99
|
|EREGL
|43,16
|9.753.847.578
|% 4,05
|
|THYAO
|144,00
|8.430.869.524
|% -0,69
|
|ASELS
|59,35
|8.229.646.142
|% 0,85
|
|SISE
|41,28
|5.871.609.490
|% 3,05
|
|KRDMD
|18,82
|11.307.147.533
|% 9,99
|
|EKGYO
|7,91
|4.527.204.188
|% 0,38
|
|SKBNK
|2,76
|961.882.255
|% -1,43
|
|YKBNK
|11,55
|3.840.703.768
|% -0,52
|
|TSKB
|4,23
|1.391.868.124
|% 0,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6436
|18,6498
|% 0,07
|
|Euro
|19,8246
|19,8335
|% 1,01
|
|Sterlin
|23,0630
|23,1786
|% 1,17
|
|Frank
|20,0874
|20,2084
|% 1,34
|
|Riyal
|4,9436
|4,9684
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|36,86
|
|Altın Gr.
|1.093
|1.093
|26,29
|
|Cumhuriyet
|7.255
|7.365
|72,00
|
|Tam
|7.333
|7.389
|146,00
|
|Yarım
|3.551
|3.613
|72,00
|
|Çeyrek
|1.781
|1.806
|36,00
|
|Gümüş.Ons
|23,88
|23,92
|0,58
|
|Gümüş Gr.
|14,42
|14,43
|0,47
|
|B. Petrol
|79,88
|79,88
|1,89
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58KRDMD
Yüzde 9.99 oranında artışla 18.82 lira fiyatla işlem gören hissede 595, 085, 154 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 79, 72 artarak (% 1.43 ) 5, 662
-
17:57XU100
Endeks 5, 263 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 34 üstünde . İşlem hacmi 133, 217.00 milyon TL de
-
17:57MGROS
Yüzde 8.05 oranında artışla 144.90 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 691, 291 adet işlem
-
17:55SOKM
Yüzde 6.26 oranında artışla 25.12 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 268, 311 adet işlem