***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
26.05.2023 09:05
***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
GÖRKEM MİLDAN YÖNETİM KURULU RAPORTÖRÜ 11.05.2023 0216 800 34 13 gorkem.mildan@vakifkatilim.com.tr
NURETTİN ALPEREN SEZEN UZMAN 11.05.2023 0216 800 39 84 nurettinalperen.sezen@vakifkatilim.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153993
BIST
10:374.466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 38,08
|Açılış
|: 4.442
|
|Önceki Kapanış
|: 4.428
|
4.467
En Düşük
4.437
10:3719,9973
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0694
|Açılış
|: 21,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,3000
|
20,3408
En Düşük
19,8993
10:3721,4812
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0533
|Açılış
|: 22,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,9000
|
21,8075
En Düşük
21,3557
10:371.254,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 10,48
|Açılış
|: 1.254,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.244,00
|
1.274,05
En Düşük
1.242,19
BIST En Aktif Hisseler10:35
|MRGYO
|4,54
|9.878.941
|% 7,58
|
|PSDTC
|29,60
|4.808.602
|% 6,55
|
|PSDTC
|29,60
|4.808.602
|% 6,55
|
|PSDTC
|29,60
|4.808.602
|% 6,55
|
|PSDTC
|29,60
|4.808.602
|% 6,55
|
|MARKA
|19,05
|61.017
|% -9,97
|
|TBORG
|27,60
|195.518
|% -8,12
|
|SAMAT
|19,46
|98.403.141
|% -7,86
|
|ATSYH
|69,00
|272.343
|% -5,48
|
|AVHOL
|23,82
|33.368.518
|% -4,80
|
|THYAO
|136,20
|852.600.243
|% 1,57
|
|SMRTG
|77,00
|597.654.939
|% 3,22
|
|EKGYO
|6,57
|390.425.644
|% 1,70
|
|ASELS
|41,56
|372.274.544
|% 3,28
|
|KONTR
|120,60
|352.511.722
|% 6,16
|
|EKGYO
|6,57
|390.425.644
|% 1,70
|
|AVOD
|3,05
|116.818.708
|% 5,17
|
|HALKB
|12,06
|236.114.244
|% 0,84
|
|ISCTR
|10,44
|201.241.987
|% 0,19
|
|YKBNK
|9,01
|147.588.235
|% -0,11
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,9832
|19,9876
|% 0,30
|
|Euro
|21,4659
|21,4758
|% 0,22
|
|Sterlin
|24,6147
|24,7382
|% 0,51
|
|Frank
|22,0276
|22,1603
|% 0,50
|
|Riyal
|5,3133
|5,3399
|% 0,24
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.953
|1.953
|11,47
|
|Altın Gr.
|1.254
|1.254
|9,90
|
|Cumhuriyet
|9.164
|9.303
|-261,00
|
|Tam
|9.132
|9.382
|-233,64
|
|Yarım
|4.471
|4.605
|23,00
|
|Çeyrek
|2.242
|2.302
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|23,06
|23,09
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|14,81
|14,83
|0,25
|
|B. Petrol
|76,31
|76,31
|0,05
|