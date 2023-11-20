***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
20.11.2023 16:15
***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
SABRİ ULUS Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 17.11.2020 Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Hazine ve Stratejiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Teknogirişim GSYF Yatırım Komitesi Üyesi Bağımsız Üye Değil
AHMET İLYAS ÇÖLLÜ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 13.11.2023 Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Uluslararası Bankacılık Birim Müdürü Bağımsız Üye Değil
HÜSEYİN BERAT BULUT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 28.02.2022 Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Hazine Müdürü Bağımsız Üye Değil
ÖNDER KALUÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 10.08.2021 Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Hazine Müdürlüğü Yönetmeni Bağımsız Üye Değil
EREN YAVUZOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 06.10.2023 Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Hazine Müdürlüğü Aktif Pasif Servisi Yönetmen Yardımcısı Bağımsız Üye
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218919
BIST
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17:227.951
En Düşük
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|Açılış
|: 28,8500
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
1.817,78
BIST En Aktif Hisseler17:22
|RUBNS
|33,22
|223.213.663
|% 10,00
|
|OYAYO
|27,94
|12.966.167
|% 10,00
|
|KLRHO
|38,50
|44.846.212
|% 10,00
|
|LIDFA
|8,47
|26.164.000
|% 10,00
|
|SNPAM
|175,10
|10.960.385
|% 9,99
|
|KLNMA
|47,70
|5.956.005
|% -10,00
|
|QNBFL
|968,50
|6.552.566
|% -9,99
|
|BASCM
|11,74
|5.940.232
|% -9,97
|
|ORMA
|222,30
|11.124.781
|% -9,96
|
|KSTUR
|2.100,00
|3.877.286
|% -9,79
|
|THYAO
|255,25
|7.566.843.496
|% 0,39
|
|EREGL
|39,58
|3.455.256.328
|% 3,40
|
|ASELS
|44,42
|3.251.453.398
|% 5,21
|
|TUPRS
|154,20
|3.148.688.543
|% 0,46
|
|ISCTR
|20,80
|2.207.445.057
|% 1,27
|
|ZOREN
|5,09
|1.003.894.637
|% 0,79
|
|EKGYO
|7,64
|1.295.781.977
|% 1,46
|
|ISCTR
|20,80
|2.207.445.057
|% 1,27
|
|IHLAS
|1,37
|131.219.056
|% -4,20
|
|EREGL
|39,58
|3.455.256.328
|% 3,40
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,7600
|28,7635
|% 0,30
|
|Euro
|31,4552
|31,4727
|% 0,45
|
|Sterlin
|35,7478
|35,9270
|% 0,34
|
|Frank
|32,3663
|32,5613
|% 0,38
|
|Riyal
|7,6462
|7,6845
|% 0,30
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
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|Gümüş ONS
|23,38
|23,40
|% 0,66
|
|Platin
|904,01
|905,89
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.075,22
|1.079,13
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,37
|82,37
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.966,28
|1.966,55
|% 0,66
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Seans Raporu
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17:37MRSHL
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17:35
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