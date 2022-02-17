***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
17.02.2022 20:54
***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
17/02/2022
Karar Sayısı
50
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Şirketimizin 2021 yıl sonuna ilişkin sorumluluk beyanı ektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002605
BIST
18:052.010
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.010
|
2.059
En Düşük
2.010
18:0513,5520
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0298
|Açılış
|: 13,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6170
|
13,5938
En Düşük
13,5136
18:0515,4114
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0458
|Açılış
|: 15,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4600
|
15,4648
En Düşük
15,3680
18:05823,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -6,14
|Açılış
|: 823,07
|
|Önceki Kapanış
|: 829,21
|
830,10
En Düşük
821,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISBTR
|60.566,10
|2.043.971
|% 10,00
|
|ISATR
|414.862,00
|414.862
|% 10,00
|
|UZERB
|55,65
|1.242.386
|% 9,98
|
|LUKSK
|64,60
|33.826.062
|% 9,96
|
|OSTIM
|1,77
|76.170.979
|% 9,94
|
|ERSU
|6,40
|127.894.496
|% -9,99
|
|KAPLM
|45,86
|3.368.142
|% -9,99
|
|PKENT
|640,80
|1.596.874
|% -9,99
|
|INTEM
|78,95
|23.576.514
|% -9,98
|
|SANEL
|8,15
|5.050.368
|% -9,94
|
|THYAO
|28,74
|6.902.804.998
|% -2,91
|
|KRDMD
|11,51
|2.262.953.380
|% -3,03
|
|EREGL
|28,04
|1.972.421.245
|% -0,50
|
|TUPRS
|191,00
|1.448.713.437
|% -2,35
|
|GARAN
|11,80
|1.365.869.615
|% -0,34
|
|YKBNK
|3,99
|1.022.802.667
|% -0,50
|
|THYAO
|28,74
|6.902.804.998
|% -2,91
|
|EKGYO
|2,30
|449.400.514
|% -2,54
|
|KRDMD
|11,51
|2.262.953.380
|% -3,03
|
|GARAN
|11,80
|1.365.869.615
|% -0,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5418
|13,5445
|% -0,27
|
|Euro
|15,3866
|15,4093
|% -0,31
|
|Sterlin
|18,3842
|18,4764
|% -0,30
|
|Frank
|14,6489
|14,7371
|% -0,35
|
|Riyal
|3,5995
|3,6175
|% -0,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.890
|1.891
|-8,28
|
|Altın Gr.
|823
|823
|-6,07
|
|Cumhuriyet
|5.497
|5.580
|85,00
|
|Tam
|5.470
|5.606
|83,36
|
|Yarım
|2.644
|2.712
|40,32
|
|Çeyrek
|1.326
|1.356
|20,16
|
|Gümüş.Ons
|23,76
|23,78
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|10,35
|10,37
|-0,05
|
|B. Petrol
|92,41
|92,41
|-0,57
|