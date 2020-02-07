***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
07.02.2020 11:01
***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30/12/2019
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin yurt içinde halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin nitelikli ve/veya tahsisli olarak yatırımcılara satılmak üzere 12.000.000.000.-TL (OnİkiMilyarTürkLirası) ihraç tavanı içinde farklı tertip, vade ve türlerde kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yaptığı başvuru, SPK'nın 26.12.2019 tarih ve 76/1667 sayılı kararı ile onaylanmıştı. Bu izahname kapsamında, Şirketimiz tarafından yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışa sunulmak üzere, 600.000.000.-TL (AltıYüzMilyonTürkLirası) tutarında ve azami 100 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için SPK tarafından onaylanan Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817541
BIST
13:05122.028
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -256,32
|Açılış
|: 122.476
|
|Önceki Kapanış
|: 122.284
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122.812
En Düşük
121.740
13:055,9893
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
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|Açılış
|: 5,9880
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|Önceki Kapanış
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5,9771
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 6,5830
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En Düşük
6,5596
13:05301,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
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|Açılış
|: 301,90
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|Önceki Kapanış
|: 301,60
|
302,14
En Düşük
300,62
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|7,63
|1.352.341
|% 19,97
|
|ARENA
|13,06
|30.806.638
|% 18,62
|
|AYCES
|11,59
|5.602.663
|% 14,98
|
|LINK
|33,84
|24.878.505
|% 14,63
|
|BUCIM
|7,71
|19.919.593
|% 14,56
|
|DOKTA
|55,00
|52.605.244
|% -14,13
|
|IHGZT
|4,31
|45.102
|% -6,30
|
|BURVA
|15,50
|74.615
|% -6,06
|
|MERIT
|23,00
|3.096
|% -4,96
|
|SUMAS
|10,70
|119.257
|% -4,80
|
|THYAO
|14,59
|481.966.552
|% -1,02
|
|KRDMD
|2,95
|294.602.872
|% 0,34
|
|YKBNK
|3,15
|209.756.304
|% 0,00
|
|SISE
|5,62
|206.692.883
|% 0,54
|
|VESTL
|16,54
|203.262.607
|% 1,66
|
|IHLGM
|1,21
|120.786.115
|% 2,54
|
|KRDMD
|2,95
|294.602.872
|% 0,34
|
|YKBNK
|3,15
|209.756.304
|% 0,00
|
|ODAS
|2,26
|135.387.851
|% 0,44
|
|KARSN
|1,83
|104.789.965
|% -2,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7203
|7,7590
|% 0,05
|
|Frank
|6,1126
|6,1494
|% -0,09
|
|Riyal
|1,5917
|1,5997
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.568
|1.568
|1,59
|
|Altın Gr.
|302
|302
|0,25
|
|Cumhuriyet
|1.998
|2.028
|5,00
|
|Tam
|1.990
|2.040
|4,81
|
|Yarım
|962
|987
|2,33
|
|Çeyrek
|482
|493
|1,17
|
|Gümüş.Ons
|17,78
|17,81
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|-0,00
|
|B. Petrol
|55,13
|55,13
|0,20
|