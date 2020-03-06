***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
06.03.2020 16:03
***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30/12/2019
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin yurt içinde halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin nitelikli ve/veya tahsisli olarak yatırımcılara satılmak üzere 12.000.000.000.-TL (OnİkiMilyarTürkLirası) ihraç tavanı içinde farklı tertip, vade ve türlerde kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yaptığı başvuru, SPK'nın 26.12.2019 tarih ve 76/1667 sayılı kararı ile onaylanmıştı. Bu izahname kapsamında, Şirketimiz tarafından yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışa sunulmak üzere, 700.000.000.-TL (YediYüzMilyonTürkLirası) tutarında ve azami 120 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için SPK tarafından onaylanan Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824909
BIST
16:18109.312
En Yüksek
|Değişim
|: -2,24%
|| -2.502,81
|Açılış
|: 111.654
|
|Önceki Kapanış
|: 111.815
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112.345
En Düşük
108.775
16:186,1058
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
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|Açılış
|: 6,0910
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|Önceki Kapanış
|: 6,1000
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6,1287
En Düşük
6,0727
16:186,9157
En Yüksek
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|: 0,68%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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16:18331,59
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|: 0,79%
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|Açılış
|: 331,59
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|Önceki Kapanış
|: 329,00
|
331,77
En Düşük
326,14
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|7,77
|5.577.726
|% 14,94
|
|BRKSN
|3,54
|6.442.634
|% 14,94
|
|VAKKO
|6,27
|153.630.203
|% 13,38
|
|UTPYA
|5,40
|17.586.199
|% 11,34
|
|ARMDA
|21,08
|1.147.419
|% 8,66
|
|MERIT
|17,76
|4.722
|% -9,71
|
|GARFA
|4,76
|14.032.108
|% -8,29
|
|DARDL
|5,00
|320.418
|% -8,26
|
|BALAT
|2,67
|257.777
|% -8,25
|
|DOCO
|474,50
|1.692.912
|% -7,86
|
|THYAO
|11,23
|927.368.981
|% -4,10
|
|ASELS
|29,70
|582.752.253
|% -1,92
|
|EREGL
|8,80
|378.533.543
|% 0,57
|
|GARAN
|9,98
|339.061.984
|% -3,11
|
|YKBNK
|2,43
|273.720.493
|% -3,95
|
|YKBNK
|2,43
|273.720.493
|% -3,95
|
|ODAS
|2,08
|212.496.342
|% -2,80
|
|KARSN
|1,85
|169.158.726
|% -3,14
|
|EKGYO
|1,43
|124.503.970
|% -2,72
|
|THYAO
|11,23
|927.368.981
|% -4,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9143
|7,9540
|% 0,16
|
|Frank
|6,5083
|6,5475
|% 1,12
|
|Riyal
|1,6219
|1,6301
|% -0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.682
|1.682
|8,48
|
|Altın Gr.
|332
|332
|2,59
|
|Cumhuriyet
|2.182
|2.215
|29,00
|
|Tam
|2.179
|2.233
|35,24
|
|Yarım
|1.053
|1.080
|17,04
|
|Çeyrek
|528
|540
|8,53
|
|Gümüş.Ons
|17,36
|17,39
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,44
|0,01
|
|B. Petrol
|47,91
|47,91
|-2,08
|