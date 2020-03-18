***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
18.03.2020 10:24
***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30/12/2019
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin yurt içinde halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin nitelikli ve/veya tahsisli olarak yatırımcılara satılmak üzere 12.000.000.000.-TL (OnİkiMilyarTürkLirası) ihraç tavanı içinde farklı tertip, vade ve türlerde kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yaptığı başvuru, SPK'nın 26.12.2019 tarih ve 76/1667 sayılı kararı ile onaylanmıştı. Bu izahname kapsamında, Şirketimiz tarafından yurt içinde, halka arz edilmeksizin tahsisli şekilde satışa sunulmak üzere, 50.000.000.-TL (ElliMilyonTürkLirası) tutarında ve azami 100 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için SPK tarafından onaylanan Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830295
BIST
10:3086.235
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -542,75
|Açılış
|: 84.777
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|Önceki Kapanış
|: 86.778
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86.403
En Düşük
84.303
10:306,4557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
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|Açılış
|: 6,4720
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|Önceki Kapanış
|: 6,4140
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6,4575
En Düşük
6,3873
10:307,1018
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
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|Açılış
|: 7,1150
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|Önceki Kapanış
|: 7,1350
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7,1109
En Düşük
7,0187
10:30313,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
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|Açılış
|: 313,65
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|Önceki Kapanış
|: 314,52
|
318,11
En Düşük
311,24
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,63
|731.427
|% 10,00
|
|ADANA
|6,82
|3.148.588
|% 10,00
|
|ASLAN
|34,76
|477.880
|% 10,00
|
|MTRYO
|5,06
|51
|% 10,00
|
|SANEL
|3,63
|363
|% 10,00
|
|METAL
|0,54
|1.780
|% -10,00
|
|UZERB
|1,62
|5.092
|% -10,00
|
|ORMA
|3,06
|1.472
|% -10,00
|
|NIBAS
|5,23
|10
|% -9,98
|
|ISBIR
|344,50
|5.857
|% -9,98
|
|ASELS
|21,86
|89.900.671
|% -0,55
|
|THYAO
|7,81
|88.465.351
|% -2,13
|
|GARAN
|8,27
|73.201.335
|% -1,43
|
|TSPOR
|2,54
|72.407.084
|% -5,93
|
|ISFIN
|2,53
|48.832.654
|% 4,98
|
|TSPOR
|2,54
|72.407.084
|% -5,93
|
|ISFIN
|2,53
|48.832.654
|% 4,98
|
|ODAS
|1,17
|22.313.709
|% -0,85
|
|YKBNK
|2,01
|30.471.286
|% -1,95
|
|IHLAS
|0,44
|6.222.254
|% -4,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7704
|7,8094
|% 1,07
|
|Frank
|6,6981
|6,7385
|% 1,03
|
|Riyal
|1,7133
|1,7219
|% 0,88
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.512
|1.513
|-16,21
|
|Altın Gr.
|314
|314
|-0,73
|
|Cumhuriyet
|2.085
|2.117
|49,00
|
|Tam
|2.075
|2.128
|45,22
|
|Yarım
|1.003
|1.029
|21,87
|
|Çeyrek
|503
|515
|10,94
|
|Gümüş.Ons
|12,54
|12,57
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|2,59
|2,59
|-0,01
|
|B. Petrol
|28,38
|28,38
|-0,35
|