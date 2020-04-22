***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
22.04.2020 17:45
***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30/12/2019
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin yurt içinde halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin nitelikli ve/veya tahsisli olarak yatırımcılara satılmak üzere 12.000.000.000.-TL (OnİkiMilyarTürkLirası) ihraç tavanı içinde farklı tertip, vade ve türlerde kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yaptığı başvuru, SPK'nın 26.12.2019 tarih ve 76/1667 sayılı kararı ile onaylanmıştı. Bu izahname kapsamında, Şirketimiz tarafından yurt içinde, halka arz edilmeksizin tahsisli şekilde satışa sunulmak üzere, 150.000.000.-TL (YüzElliMilyonTürkLirası) tutarında ve azami 100 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için SPK tarafından onaylanan Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839872
BIST
17:3998.314
En Yüksek
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|: 0,71%
|| 695,18
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|: 98.129
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
97.897
17:396,9995
En Yüksek
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|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
6,9571
17:397,5825
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 378,23
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385,23
En Düşük
376,41
BIST En Aktif Hisseler
|LOGO
|78,65
|60.576.181
|% 10,00
|
|KENT
|212,30
|6.251.727
|% 10,00
|
|LINK
|31,24
|18.277.018
|% 10,00
|
|POLTK
|84,70
|205.482
|% 10,00
|
|OZRDN
|2,42
|154.844
|% 10,00
|
|EUYO
|1,64
|18.632.130
|% -6,29
|
|CEOEM
|3,29
|28.978.033
|% -6,00
|
|IHGZT
|4,70
|39.796
|% -5,81
|
|ATAGY
|3,82
|17.357.138
|% -5,68
|
|ROYAL
|1,86
|117.500
|% -5,10
|
|GARAN
|8,09
|946.574.879
|% -1,10
|
|SASA
|8,72
|599.330.610
|% 4,93
|
|ECILC
|4,70
|562.376.064
|% 1,08
|
|SOKM
|10,63
|493.370.815
|% 9,93
|
|ASELS
|26,92
|398.512.229
|% -0,15
|
|DOHOL
|1,81
|294.791.013
|% 5,23
|
|GSRAY
|2,62
|365.532.175
|% 3,15
|
|KARSN
|1,57
|205.924.465
|% 3,97
|
|YKBNK
|2,00
|263.053.980
|% 0,50
|
|ECILC
|4,70
|562.376.064
|% 1,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5911
|8,6342
|% 0,50
|
|Frank
|7,1770
|7,2202
|% 0,17
|
|Riyal
|1,8536
|1,8629
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.706
|19,91
|
|Altın Gr.
|385
|385
|6,53
|
|Cumhuriyet
|2.468
|2.528
|44,10
|
|Tam
|2.533
|2.594
|45,20
|
|Yarım
|1.234
|1.266
|22,00
|
|Çeyrek
|619
|633
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|14,97
|15,00
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,39
|0,05
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|B. Petrol
|20,62
|20,62
|1,29
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Seans Raporu
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17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 521, 47 artarak (% 0.57 ) 92, 550
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Bu seansda işlem gören 305 hisse senedinden 193 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 87 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 25 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem