***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
22.04.2020 17:45
***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30/12/2019
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin yurt içinde halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin nitelikli ve/veya tahsisli olarak yatırımcılara satılmak üzere 12.000.000.000.-TL (OnİkiMilyarTürkLirası) ihraç tavanı içinde farklı tertip, vade ve türlerde kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yaptığı başvuru, SPK'nın 26.12.2019 tarih ve 76/1667 sayılı kararı ile onaylanmıştı. Bu izahname kapsamında, Şirketimiz tarafından yurt içinde, halka arz edilmeksizin tahsisli şekilde satışa sunulmak üzere, 100.000.000.-TL (YüzMilyonTürkLirası) tutarında ve azami 100 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için SPK tarafından onaylanan Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839873
BIST
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|KENT
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|POLTK
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|OZRDN
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|EUYO
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|CEOEM
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|ATAGY
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|ROYAL
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|ECILC
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|493.302.581
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|ASELS
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|395.987.298
|% -0,07
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|DOHOL
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|GSRAY
|2,65
|358.336.367
|% 4,33
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|KARSN
|1,58
|205.255.579
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|YKBNK
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|ECILC
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|Dolar
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|Euro
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|Sterlin
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|8,6364
|% 0,52
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|Frank
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|7,2222
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|Riyal
|1,8529
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|Alış
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|22,18
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|Altın Gr.
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|Cumhuriyet
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|39,30
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|2.589
|40,30
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|Yarım
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|1.263
|19,60
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|Çeyrek
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|9,80
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|Gümüş.Ons
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|15,03
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|3,39
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