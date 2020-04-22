***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
22.04.2020 17:46
***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30/12/2019
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin yurt içinde halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin nitelikli ve/veya tahsisli olarak yatırımcılara satılmak üzere 12.000.000.000.-TL (OnİkiMilyarTürkLirası) ihraç tavanı içinde farklı tertip, vade ve türlerde kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yaptığı başvuru, SPK'nın 26.12.2019 tarih ve 76/1667 sayılı kararı ile onaylanmıştı. Bu izahname kapsamında, Şirketimiz tarafından yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışa sunulmak üzere, 300.000.000.-TL (ÜçYüzMilyonTürkLirası) tutarında ve azami 100 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için SPK tarafından onaylanan Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839874
BIST
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|LOGO
|78,65
|60.563.203
|% 10,00
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|LINK
|31,24
|18.276.831
|% 10,00
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|KENT
|212,30
|6.251.515
|% 10,00
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|POLTK
|84,70
|205.482
|% 10,00
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|OZRDN
|2,42
|154.844
|% 10,00
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|CEOEM
|3,29
|28.753.067
|% -6,00
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|IHGZT
|4,70
|39.796
|% -5,81
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|EUYO
|1,65
|18.497.853
|% -5,71
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|ATAGY
|3,82
|17.313.878
|% -5,68
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|ROYAL
|1,86
|117.500
|% -5,10
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|GARAN
|8,09
|941.965.766
|% -1,10
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|SASA
|8,72
|596.827.425
|% 4,93
|
|ECILC
|4,72
|559.400.843
|% 1,51
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|SOKM
|10,63
|493.359.058
|% 9,93
|
|ASELS
|26,94
|397.570.495
|% -0,07
|
|DOHOL
|1,81
|294.695.066
|% 5,23
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|GSRAY
|2,64
|360.196.518
|% 3,94
|
|KARSN
|1,57
|205.688.581
|% 3,97
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|YKBNK
|2,00
|262.315.744
|% 0,50
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|ECILC
|4,72
|559.400.843
|% 1,51
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|Alış
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|Dolar
|0,0000
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|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Sterlin
|8,5940
|8,6371
|% 0,53
|
|Frank
|7,1800
|7,2233
|% 0,21
|
|Riyal
|1,8537
|1,8630
|% 0,06
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|
|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|1.705
|1.706
|19,91
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|Altın Gr.
|385
|385
|6,53
|
|Cumhuriyet
|2.468
|2.528
|44,10
|
|Tam
|2.533
|2.594
|45,20
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|Yarım
|1.234
|1.266
|22,00
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|Çeyrek
|619
|633
|11,00
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|Gümüş.Ons
|14,97
|15,00
|0,09
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|Gümüş Gr.
|3,37
|3,39
|0,05
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|B. Petrol
|20,62
|20,62
|1,29
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