***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
22.05.2020 10:11
***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30/12/2019
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin yurt içinde halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin nitelikli ve/veya tahsisli olarak yatırımcılara satılmak üzere 12.000.000.000.-TL (OnİkiMilyarTürkLirası) ihraç tavanı içinde farklı tertip, vade ve türlerde kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yaptığı başvuru, SPK'nın 26.12.2019 tarih ve 76/1667 sayılı kararı ile onaylanmıştı. Bu izahname kapsamında, Şirketimiz tarafından yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışa sunulmak üzere, 450.000.000.-TL (DörtYüzElliMilyonTürkLirası) tutarında ve azami 100 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için SPK tarafından onaylanan Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846428
BIST
11:06102.557
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -92,08
|Açılış
|: 102.454
|
|Önceki Kapanış
|: 102.649
|
102.598
En Düşük
102.014
11:066,8072
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0199
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8118
En Düşük
6,7746
11:067,4260
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0125
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4501
En Düşük
7,4149
11:06380,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 2,92
|Açılış
|: 380,11
|
|Önceki Kapanış
|: 377,19
|
380,41
En Düşük
376,04
BIST En Aktif Hisseler
|CMENT
|39,10
|3.247.111
|% 9,96
|
|INTEM
|10,61
|7.721.577
|% 9,95
|
|PNSUT
|18,95
|83.171.811
|% 8,91
|
|CASA
|22,00
|44.946
|% 8,16
|
|PEKGY
|5,94
|7.123.253
|% 8,00
|
|EGCEY
|0,81
|345.618
|% -10,00
|
|TACTR
|6,49
|236.483
|% -9,99
|
|EKIZ
|11,10
|1.710.155
|% -9,98
|
|RTALB
|31,12
|30.751.239
|% -9,95
|
|GLRYH
|14,48
|10.503.934
|% -9,95
|
|TUPRS
|79,40
|240.380.768
|% 0,38
|
|ECILC
|5,77
|178.854.455
|% 4,15
|
|AVOD
|3,32
|138.564.403
|% 6,41
|
|THYAO
|11,11
|126.379.042
|% -0,09
|
|GARAN
|7,55
|120.960.916
|% -0,66
|
|AVOD
|3,32
|138.564.403
|% 6,41
|
|ECILC
|5,77
|178.854.455
|% 4,15
|
|TSKB
|1,04
|30.149.053
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,69
|64.277.545
|% 1,51
|
|SNGYO
|1,14
|25.917.177
|% 4,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2609
|8,3024
|% -0,19
|
|Frank
|6,9767
|7,0187
|% 0,08
|
|Riyal
|1,8059
|1,8149
|% 0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.738
|10,17
|
|Altın Gr.
|380
|380
|3,02
|
|Cumhuriyet
|2.456
|2.493
|18,20
|
|Tam
|2.528
|2.557
|18,70
|
|Yarım
|1.234
|1.250
|9,20
|
|Çeyrek
|617
|625
|4,50
|
|Gümüş.Ons
|17,06
|17,10
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,72
|3,73
|-0,01
|
|B. Petrol
|33,84
|33,84
|-2,23
|