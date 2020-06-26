***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
26.06.2020 14:34
***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30/12/2019
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin yurt içinde halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin nitelikli ve/veya tahsisli olarak yatırımcılara satılmak üzere 12.000.000.000.-TL (OnİkiMilyarTürkLirası) ihraç tavanı içinde farklı tertip, vade ve türlerde kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yaptığı başvuru, SPK'nın 26.12.2019 tarih ve 76/1667 sayılı kararı ile onaylanmıştı. Bu izahname kapsamında, Şirketimiz tarafından yurt içinde, halka arz edilmeksizin tahsisli şekilde satışa sunulmak üzere, 300.000.000.-TL (ÜçYüzMilyonTürkLirası) tutarında ve azami 200 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için SPK tarafından onaylanan Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853103
BIST
15:50114.923
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 784,43
|Açılış
|: 115.117
|
|Önceki Kapanış
|: 114.139
|
115.355
En Düşük
114.796
15:506,8558
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0002
|Açılış
|: 6,8680
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|Önceki Kapanış
|: 6,8700
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6,8586
En Düşük
6,8444
15:507,6944
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0014
|Açılış
|: 7,6950
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|Önceki Kapanış
|: 7,7050
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En Düşük
7,6816
15:50388,05
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|Değişim
|: -0,19%
|| -0,74
|Açılış
|: 388,05
|
|Önceki Kapanış
|: 388,79
|
389,50
En Düşük
387,25
BIST En Aktif Hisseler
|ORGE
|6,97
|80.400.556
|% 9,94
|
|EKIZ
|10,42
|1.448.417
|% 9,92
|
|AYEN
|5,33
|164.479.733
|% 9,90
|
|SARKY
|6,90
|29.479.546
|% 9,87
|
|MIPAZ
|4,07
|47.378.653
|% 9,70
|
|HALKS
|3,76
|1.544.046
|% -9,62
|
|YKGYO
|3,94
|62.652.060
|% -6,64
|
|GUBRF
|26,26
|231.999.729
|% -5,54
|
|IHGZT
|4,49
|26.791.213
|% -5,27
|
|YONGA
|25,50
|155.510
|% -4,14
|
|ISFIN
|4,21
|933.935.804
|% 4,21
|
|ODAS
|2,36
|579.587.419
|% 3,51
|
|KRDMD
|3,03
|564.395.878
|% 0,66
|
|KARSN
|2,78
|553.012.052
|% 1,83
|
|IHLGM
|1,61
|509.628.378
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,61
|509.628.378
|% 0,00
|
|ODAS
|2,36
|579.587.419
|% 3,51
|
|ISFIN
|4,21
|933.935.804
|% 4,21
|
|KARSN
|2,78
|553.012.052
|% 1,83
|
|KRDMD
|3,03
|564.395.878
|% 0,66
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4646
|8,5071
|% -0,27
|
|Frank
|7,2053
|7,2487
|% 0,09
|
|Riyal
|1,8219
|1,8311
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.760
|1.760
|-3,31
|
|Altın Gr.
|388
|388
|-0,69
|
|Cumhuriyet
|2.516
|2.534
|-5,90
|
|Tam
|2.590
|2.601
|-6,00
|
|Yarım
|1.258
|1.272
|-3,00
|
|Çeyrek
|629
|637
|-1,50
|
|Gümüş.Ons
|17,80
|17,84
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,93
|3,93
|0,01
|
|B. Petrol
|40,77
|40,77
|-0,28
|
Seans Raporu
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