***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
26.06.2020 14:35
***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30/12/2019
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin yurt içinde halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin nitelikli ve/veya tahsisli olarak yatırımcılara satılmak üzere 12.000.000.000.-TL (OnİkiMilyarTürkLirası) ihraç tavanı içinde farklı tertip, vade ve türlerde kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yaptığı başvuru, SPK'nın 26.12.2019 tarih ve 76/1667 sayılı kararı ile onaylanmıştı. Bu izahname kapsamında, Şirketimiz tarafından yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışa sunulmak üzere, 500.000.000.-TL (BeşYüzMilyonTürkLirası) tutarında ve azami 200 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için SPK tarafından onaylanan Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853104
BIST
15:52114.931
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 792,35
|Açılış
|: 115.117
|
|Önceki Kapanış
|: 114.139
|
115.355
En Düşük
114.796
15:526,8562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0002
|Açılış
|: 6,8680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8700
|
6,8586
En Düşük
6,8444
15:527,6941
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0011
|Açılış
|: 7,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7050
|
7,7061
En Düşük
7,6816
15:52388,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,78
|Açılış
|: 388,01
|
|Önceki Kapanış
|: 388,79
|
389,50
En Düşük
387,25
BIST En Aktif Hisseler
|ORGE
|6,97
|80.400.632
|% 9,94
|
|EKIZ
|10,42
|1.448.417
|% 9,92
|
|AYEN
|5,33
|164.494.486
|% 9,90
|
|SARKY
|6,90
|29.479.546
|% 9,87
|
|DAGI
|6,69
|35.244.557
|% 9,85
|
|HALKS
|3,76
|1.544.046
|% -9,62
|
|YKGYO
|3,94
|62.785.600
|% -6,64
|
|GUBRF
|26,22
|232.360.158
|% -5,68
|
|IHGZT
|4,50
|26.872.756
|% -5,06
|
|YONGA
|25,50
|155.510
|% -4,14
|
|ISFIN
|4,20
|935.006.761
|% 3,96
|
|ODAS
|2,37
|584.791.909
|% 3,95
|
|KRDMD
|3,04
|564.499.350
|% 1,00
|
|KARSN
|2,77
|553.438.460
|% 1,47
|
|IHLGM
|1,62
|509.779.086
|% 0,62
|
|IHLGM
|1,62
|509.779.086
|% 0,62
|
|ODAS
|2,37
|584.791.909
|% 3,95
|
|ISFIN
|4,20
|935.006.761
|% 3,96
|
|KARSN
|2,77
|553.438.460
|% 1,47
|
|KRDMD
|3,04
|564.499.350
|% 1,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4588
|8,5012
|% -0,34
|
|Frank
|7,2034
|7,2468
|% 0,06
|
|Riyal
|1,8219
|1,8311
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.761
|1.761
|-2,41
|
|Altın Gr.
|388
|388
|-0,93
|
|Cumhuriyet
|2.515
|2.534
|-6,60
|
|Tam
|2.589
|2.600
|-6,80
|
|Yarım
|1.258
|1.272
|-3,30
|
|Çeyrek
|629
|637
|-1,70
|
|Gümüş.Ons
|17,81
|17,85
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,92
|3,93
|0,00
|
|B. Petrol
|40,83
|40,83
|-0,22
|
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