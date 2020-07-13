***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
13.07.2020 10:26
***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30/12/2019
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin yurt içinde halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin nitelikli ve/veya tahsisli olarak yatırımcılara satılmak üzere 12.000.000.000.-TL (OnİkiMilyarTürkLirası) ihraç tavanı içinde farklı tertip, vade ve türlerde kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yaptığı başvuru, SPK'nın 26.12.2019 tarih ve 76/1667 sayılı kararı ile onaylanmıştı. Bu izahname kapsamında, Şirketimiz tarafından yurt içinde, halka arz edilmeksizin tahsisli şekilde satışa sunulmak üzere, 160.000.000.-TL (YüzaltmışMilyonTürkLirası) tutarında ve azami 250 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için SPK tarafından onaylanan Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859271
BIST
14:41117.699
En Yüksek
|Değişim
|: 2,52%
|| 2.890,31
|Açılış
|: 116.262
|
|Önceki Kapanış
|: 114.809
|
117.761
En Düşük
116.126
14:416,8682
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0070
|Açılış
|: 6,9110
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9160
|
6,8729
En Düşük
6,8452
14:417,7871
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0260
|Açılış
|: 7,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7950
|
7,7904
En Düşük
7,7554
14:41399,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 2,44
|Açılış
|: 399,40
|
|Önceki Kapanış
|: 396,96
|
399,62
En Düşük
396,00
BIST En Aktif Hisseler
|KARTN
|539,00
|39.371.667
|% 10,00
|
|KENT
|1.031,80
|16.314.727
|% 10,00
|
|BFREN
|414,40
|13.558.199
|% 9,98
|
|MEGAP
|5,40
|544.342
|% 9,98
|
|MEGAP
|5,40
|544.342
|% 9,98
|
|VKFYO
|5,11
|2.257.394
|% -9,88
|
|EKIZ
|9,26
|1.159.671
|% -9,48
|
|TSPOR
|5,84
|462.991.602
|% -6,41
|
|KSTUR
|51,95
|110.006
|% -5,37
|
|UZERB
|4,73
|44.942
|% -5,02
|
|EKGYO
|2,24
|1.132.222.776
|% 3,70
|
|THYAO
|11,98
|737.032.023
|% 1,27
|
|ODAS
|2,85
|512.763.335
|% 5,95
|
|GARAN
|7,96
|497.926.279
|% 1,92
|
|TSPOR
|5,84
|462.991.602
|% -6,41
|
|EKGYO
|2,24
|1.132.222.776
|% 3,70
|
|ODAS
|2,85
|512.763.335
|% 5,95
|
|YKBNK
|2,38
|329.947.353
|% 3,93
|
|IHLGM
|1,78
|243.309.817
|% 7,88
|
|SKBNK
|1,61
|169.313.146
|% 4,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6223
|8,6656
|% -0,14
|
|Frank
|7,2574
|7,3011
|% -0,05
|
|Riyal
|1,8248
|1,8340
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|9,99
|
|Altın Gr.
|399
|399
|2,48
|
|Cumhuriyet
|2.597
|2.615
|10,10
|
|Tam
|2.675
|2.683
|10,40
|
|Yarım
|1.298
|1.312
|5,00
|
|Çeyrek
|649
|657
|2,50
|
|Gümüş.Ons
|19,12
|19,16
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|4,22
|4,23
|0,10
|
|B. Petrol
|42,48
|42,48
|-0,76
|