***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
25.08.2020 11:23
***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30/12/2019
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin yurt içinde halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin nitelikli ve/veya tahsisli olarak yatırımcılara satılmak üzere 12.000.000.000.-TL (OnİkiMilyarTürkLirası) ihraç tavanı içinde farklı tertip, vade ve türlerde kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yaptığı başvuru, SPK'nın 26.12.2019 tarih ve 76/1667 sayılı kararı ile onaylanmıştı. Bu izahname kapsamında, Şirketimiz tarafından yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışa sunulmak üzere, 400.000.000.-TL (DörtYüzMilyonTürkLirası) tutarında ve azami 380 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için SPK tarafından onaylanan Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871016
BIST
13:021.108
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,35
|Açılış
|: 1.114
|
|Önceki Kapanış
|: 1.108
|
1.118
En Düşük
1.100
13:027,3908
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0132
|Açılış
|: 7,4270
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4160
|
7,3990
En Düşük
7,3558
13:028,7474
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0495
|Açılış
|: 8,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7350
|
8,7590
En Düşük
8,6716
13:02456,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,89
|Açılış
|: 456,66
|
|Önceki Kapanış
|: 457,83
|
460,40
En Düşük
456,18
BIST En Aktif Hisseler13:02
|INTEM
|14,30
|3.853.142
|% 10,00
|
|IZMDC
|19,60
|8.599.851
|% 9,99
|
|KENT
|371,00
|3.235.862
|% 9,99
|
|TKURU
|106,50
|284.994
|% 9,91
|
|CUSAN
|5,11
|30.707.750
|% 9,89
|
|BURVA
|55,00
|739.085
|% -6,78
|
|BURCE
|21,54
|994.952
|% -6,35
|
|DERAS
|9,00
|9.281.040
|% -6,25
|
|IZFAS
|3,05
|740.164
|% -5,57
|
|NIBAS
|15,35
|670.654
|% -5,25
|
|THYAO
|11,39
|862.666.092
|% 2,80
|
|PETKM
|4,17
|735.029.298
|% 0,72
|
|SASA
|15,76
|533.237.952
|% 5,77
|
|GUSGR
|6,58
|444.540.118
|% 2,17
|
|TUPRS
|83,95
|347.103.716
|% -0,42
|
|PETKM
|4,17
|735.029.298
|% 0,72
|
|EKGYO
|1,92
|287.830.305
|% -0,52
|
|YKBNK
|2,11
|283.225.608
|% -1,40
|
|GSRAY
|3,13
|346.921.013
|% 7,19
|
|BJKAS
|3,27
|277.046.346
|% 2,83
|
|13:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3865
|7,3908
|% 0,18
|
|Euro
|8,7392
|8,7474
|% 0,57
|
|Sterlin
|9,6616
|9,7101
|% 0,51
|
|Frank
|8,0935
|8,1423
|% 0,40
|
|Riyal
|1,9643
|1,9741
|% 0,11
|
|13:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.925
|-3,83
|
|Altın Gr.
|457
|457
|-0,49
|
|Cumhuriyet
|3.051
|3.097
|-16,00
|
|Tam
|3.031
|3.108
|-21,01
|
|Yarım
|1.465
|1.503
|-10,16
|
|Çeyrek
|735
|752
|-5,09
|
|Gümüş.Ons
|26,46
|26,50
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|-0,02
|
|B. Petrol
|45,78
|45,78
|0,14
|