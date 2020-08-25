***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
25.08.2020 11:24
***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30/12/2019
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin yurt içinde halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin nitelikli ve/veya tahsisli olarak yatırımcılara satılmak üzere 12.000.000.000.-TL (OnİkiMilyarTürkLirası) ihraç tavanı içinde farklı tertip, vade ve türlerde kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yaptığı başvuru, SPK'nın 26.12.2019 tarih ve 76/1667 sayılı kararı ile onaylanmıştı. Bu izahname kapsamında, Şirketimiz tarafından yurt içinde, halka arz edilmeksizin tahsisli şekilde satışa sunulmak üzere, 180.000.000.-TL (YüzSeksenMilyonTürkLirası) tutarında ve azami 380 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için SPK tarafından onaylanan Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871019
BIST
13:051.107
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,19
|Açılış
|: 1.114
|
|Önceki Kapanış
|: 1.108
|
1.118
En Düşük
1.100
13:057,3950
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0174
|Açılış
|: 7,4270
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4160
|
7,3990
En Düşük
7,3558
13:058,7519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0540
|Açılış
|: 8,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7350
|
8,7590
En Düşük
8,6716
13:05457,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,66
|Açılış
|: 457,17
|
|Önceki Kapanış
|: 457,83
|
460,40
En Düşük
456,18
BIST En Aktif Hisseler13:01
|INTEM
|14,30
|3.853.142
|% 10,00
|
|KENT
|371,00
|3.235.862
|% 9,99
|
|IZMDC
|19,60
|8.597.891
|% 9,99
|
|TKURU
|106,50
|284.994
|% 9,91
|
|CUSAN
|5,11
|30.707.745
|% 9,89
|
|BURVA
|55,00
|739.085
|% -6,78
|
|BURCE
|21,54
|994.952
|% -6,35
|
|DERAS
|9,02
|9.240.642
|% -6,04
|
|IZFAS
|3,05
|740.164
|% -5,57
|
|NIBAS
|15,35
|667.937
|% -5,25
|
|THYAO
|11,40
|856.218.370
|% 2,89
|
|PETKM
|4,18
|734.426.592
|% 0,97
|
|SASA
|15,80
|531.253.079
|% 6,04
|
|GUSGR
|6,58
|442.929.003
|% 2,17
|
|TUPRS
|83,95
|345.735.511
|% -0,42
|
|PETKM
|4,18
|734.426.592
|% 0,97
|
|EKGYO
|1,92
|287.688.542
|% -0,52
|
|YKBNK
|2,11
|282.818.197
|% -1,40
|
|GSRAY
|3,10
|331.123.357
|% 6,16
|
|BJKAS
|3,25
|268.814.263
|% 2,20
|
|13:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3866
|7,3897
|% 0,16
|
|Euro
|8,7390
|8,7488
|% 0,59
|
|Sterlin
|9,6538
|9,7022
|% 0,43
|
|Frank
|8,0899
|8,1387
|% 0,36
|
|Riyal
|1,9632
|1,9731
|% 0,06
|
|13:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.925
|-3,87
|
|Altın Gr.
|457
|457
|-1,06
|
|Cumhuriyet
|3.043
|3.089
|-24,00
|
|Tam
|3.026
|3.103
|-26,05
|
|Yarım
|1.463
|1.501
|-12,60
|
|Çeyrek
|734
|750
|-6,30
|
|Gümüş.Ons
|26,45
|26,47
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|-0,03
|
|B. Petrol
|45,79
|45,79
|0,15
|