***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
07.09.2020 11:11
***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30/12/2019
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin yurt içinde halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin nitelikli ve/veya tahsisli olarak yatırımcılara satılmak üzere 12.000.000.000.-TL (OnİkiMilyarTürkLirası) ihraç tavanı içinde farklı tertip, vade ve türlerde kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yaptığı başvuru, SPK'nın 26.12.2019 tarih ve 76/1667 sayılı kararı ile onaylanmıştı. Bu izahname kapsamında, Şirketimiz tarafından yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışa sunulmak üzere, 575.000.000.-TL (BeşYüzYetmişBeşMilyonTürkLirası) tutarında ve azami 380 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için SPK tarafından onaylanan Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873455
BIST
15:291.094
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 7,82
|Açılış
|: 1.090
|
|Önceki Kapanış
|: 1.086
|
1.096
En Düşük
1.090
15:297,4600
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0266
|Açılış
|: 7,4690
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4660
|
7,4649
En Düşük
7,4198
15:298,8216
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0115
|Açılış
|: 8,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8050
|
8,8379
En Düşük
8,7626
15:29462,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,55
|Açılış
|: 462,87
|
|Önceki Kapanış
|: 462,32
|
464,03
En Düşük
461,31
BIST En Aktif Hisseler15:29
|HATEK
|13,09
|25.847.706
|% 10,00
|
|UTPYA
|7,70
|14.065.562
|% 10,00
|
|DITAS
|33,00
|3.722.156
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,71
|2.869.107
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,71
|2.869.107
|% 10,00
|
|KENT
|418,50
|11.284.757
|% -10,00
|
|LUKSK
|27,02
|3.675.422
|% -9,99
|
|IZMDC
|20,36
|5.882.514
|% -9,99
|
|PKENT
|1.232,00
|602.448
|% -9,99
|
|CRDFA
|6,47
|5.430.614
|% -9,89
|
|FENER
|40,72
|723.083.285
|% 9,99
|
|GSRAY
|3,79
|703.031.359
|% 5,28
|
|TURSG
|6,12
|696.318.597
|% 2,86
|
|SISE
|6,32
|687.991.488
|% 0,96
|
|EKGYO
|1,82
|564.694.817
|% 4,60
|
|EKGYO
|1,82
|564.694.817
|% 4,60
|
|GSRAY
|3,79
|703.031.359
|% 5,28
|
|ADESE
|2,16
|265.862.741
|% 5,88
|
|TURSG
|6,12
|696.318.597
|% 2,86
|
|SISE
|6,32
|687.991.488
|% 0,96
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4548
|7,4600
|% 0,36
|
|Euro
|8,8142
|8,8216
|% 0,13
|
|Sterlin
|9,7849
|9,8339
|% -0,58
|
|Frank
|8,1237
|8,1727
|% 0,24
|
|Riyal
|1,9822
|1,9921
|% 0,31
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.931
|-3,29
|
|Altın Gr.
|463
|463
|0,30
|
|Cumhuriyet
|3.076
|3.123
|-3,00
|
|Tam
|3.060
|3.136
|-3,48
|
|Yarım
|1.479
|1.517
|-1,68
|
|Çeyrek
|742
|759
|-0,85
|
|Gümüş.Ons
|26,78
|26,82
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|-0,01
|
|B. Petrol
|41,91
|41,91
|-0,75
|
Seans Raporu
15:29
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15:40
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler DOHOL, ARCLK, AKBNK
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15:40XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 64 artarak (% 0.56 ) 1, 005
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15:40
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MMCAS, SELGD, SUMAS, MEGAP, TKURU, ARTI, KSTUR, UZERB, YONGA, ETILR
-
15:40
VKFYO, OZRDN, YONGA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:40
CRDFA, GUSGR, PKENT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında