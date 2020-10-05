***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
05.10.2020 10:53
***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30/12/2019
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin yurt içinde halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin nitelikli ve/veya tahsisli olarak yatırımcılara satılmak üzere 12.000.000.000.-TL (OnİkiMilyarTürkLirası) ihraç tavanı içinde farklı tertip, vade ve türlerde kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yaptığı başvuru, SPK'nın 26.12.2019 tarih ve 76/1667 sayılı kararı ile onaylanmıştı. Bu izahname kapsamında, Şirketimiz tarafından yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışa sunulmak üzere, 400.000.000.-TL (DörtYüzMilyonTürkLirası) tutarında ve azami 380 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için SPK tarafından onaylanan Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878171
BIST
12:101.155
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 10,16
|Açılış
|: 1.151
|
|Önceki Kapanış
|: 1.145
|
1.156
En Düşük
1.151
12:107,7566
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0014
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7750
|
7,7840
En Düşük
7,7213
12:109,1168
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0202
|Açılış
|: 9,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0750
|
9,1370
En Düşük
9,0574
12:10473,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,58
|Açılış
|: 473,29
|
|Önceki Kapanış
|: 473,87
|
475,25
En Düşük
469,94
BIST En Aktif Hisseler12:10
|CRFSA
|31,24
|82.026.040
|% 10,00
|
|VANGD
|8,36
|6.210.094
|% 10,00
|
|ALCAR
|157,30
|33.439.060
|% 10,00
|
|DOBUR
|22,00
|17.468
|% 10,00
|
|BRYAT
|193,70
|27.307.518
|% 9,99
|
|TKURU
|754,60
|442.950
|% -10,00
|
|COSMO
|8,37
|361.827
|% -10,00
|
|MERIT
|91,30
|346.757
|% -9,96
|
|ATSYH
|3,00
|512.556
|% -9,91
|
|TACTR
|13,00
|650.221
|% -6,88
|
|SISE
|7,08
|424.037.092
|% 0,57
|
|KRDMD
|3,48
|410.057.513
|% 1,16
|
|GARAN
|7,16
|363.439.238
|% 0,70
|
|ASELS
|18,62
|332.187.226
|% 1,20
|
|THYAO
|10,75
|273.202.378
|% 1,22
|
|KRDMD
|3,48
|410.057.513
|% 1,16
|
|IHLAS
|1,08
|109.512.075
|% 1,89
|
|GSDHO
|2,24
|183.352.076
|% 5,16
|
|POLHO
|3,27
|266.080.820
|% 2,51
|
|ODAS
|2,96
|226.436.700
|% 1,37
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7495
|7,7566
|% -0,02
|
|Euro
|9,1074
|9,1168
|% 0,22
|
|Sterlin
|10,0121
|10,0623
|% 0,05
|
|Frank
|8,4226
|8,4733
|% 0,35
|
|Riyal
|2,0594
|2,0697
|% -0,13
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.900
|1.900
|0,55
|
|Altın Gr.
|473
|473
|-0,43
|
|Cumhuriyet
|3.127
|3.175
|-12,00
|
|Tam
|3.116
|3.193
|-10,30
|
|Yarım
|1.506
|1.545
|-4,99
|
|Çeyrek
|755
|772
|-2,49
|
|Gümüş.Ons
|23,92
|23,96
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|5,97
|5,98
|0,05
|
|B. Petrol
|40,16
|40,16
|0,89
|
Seans Raporu
12:10
daha fazla
-
12:25KATMR
Yüzde 5.74 oranında artışla 5.71 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 589, 791 adet işlem
-
12:24
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TSKB, EREGL, HALKB
-
12:24
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, KOZAA, OYAKC
-
12:24XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 77 artarak (% 0.84 ) 1, 057
-
12:24
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ARTI, BALAT, UFUK, KERVN, DENCM, SUMAS, SAYAS, KSTUR, UZERB, OLMIP