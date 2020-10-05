***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
05.10.2020 10:53
***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30/12/2019
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin yurt içinde halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin nitelikli ve/veya tahsisli olarak yatırımcılara satılmak üzere 12.000.000.000.-TL (OnİkiMilyarTürkLirası) ihraç tavanı içinde farklı tertip, vade ve türlerde kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yaptığı başvuru, SPK'nın 26.12.2019 tarih ve 76/1667 sayılı kararı ile onaylanmıştı. Bu izahname kapsamında, Şirketimiz tarafından yurt içinde, halka arz edilmeksizin tahsisli şekilde satışa sunulmak üzere, 350.000.000.-TL (ÜçYüzElliMilyonTürkLirası) tutarında ve azami 380 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için SPK tarafından onaylanan Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878170
BIST
12:091.155
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 10,17
|Açılış
|: 1.151
|
|Önceki Kapanış
|: 1.145
|
1.156
En Düşük
1.151
12:097,7577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0003
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7750
|
7,7840
En Düşük
7,7213
12:099,1151
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0185
|Açılış
|: 9,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0750
|
9,1370
En Düşük
9,0574
12:09473,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,58
|Açılış
|: 473,29
|
|Önceki Kapanış
|: 473,87
|
475,25
En Düşük
469,94
BIST En Aktif Hisseler12:09
|CRFSA
|31,24
|82.015.981
|% 10,00
|
|VANGD
|8,36
|6.151.574
|% 10,00
|
|ALCAR
|157,30
|33.432.610
|% 10,00
|
|DOBUR
|22,00
|17.468
|% 10,00
|
|BRYAT
|193,70
|27.304.032
|% 9,99
|
|TKURU
|754,60
|442.196
|% -10,00
|
|COSMO
|8,37
|361.827
|% -10,00
|
|MERIT
|91,30
|346.757
|% -9,96
|
|ATSYH
|3,00
|512.556
|% -9,91
|
|TACTR
|13,00
|650.221
|% -6,88
|
|SISE
|7,07
|422.818.084
|% 0,43
|
|KRDMD
|3,48
|409.576.102
|% 1,16
|
|GARAN
|7,16
|363.257.537
|% 0,70
|
|ASELS
|18,61
|331.358.821
|% 1,14
|
|THYAO
|10,74
|272.454.534
|% 1,13
|
|KRDMD
|3,48
|409.576.102
|% 1,16
|
|IHLAS
|1,08
|109.279.818
|% 1,89
|
|GSDHO
|2,24
|183.231.220
|% 5,16
|
|POLHO
|3,27
|264.786.715
|% 2,51
|
|ODAS
|2,96
|224.042.910
|% 1,37
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7519
|7,7577
|% 0,00
|
|Euro
|9,1092
|9,1151
|% 0,20
|
|Sterlin
|10,0104
|10,0606
|% 0,03
|
|Frank
|8,4214
|8,4722
|% 0,33
|
|Riyal
|2,0591
|2,0694
|% -0,14
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.900
|1.900
|0,96
|
|Altın Gr.
|473
|473
|-1,23
|
|Cumhuriyet
|3.127
|3.175
|-12,00
|
|Tam
|3.112
|3.190
|-13,99
|
|Yarım
|1.504
|1.543
|-6,77
|
|Çeyrek
|755
|771
|-3,38
|
|Gümüş.Ons
|23,95
|23,99
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|5,96
|5,97
|0,04
|
|B. Petrol
|40,23
|40,23
|0,96
|