***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
30.10.2020 10:07
***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30/12/2019
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin yurt içinde halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin nitelikli ve/veya tahsisli olarak yatırımcılara satılmak üzere 12.000.000.000.-TL (OnİkiMilyarTürkLirası) ihraç tavanı içinde farklı tertip, vade ve türlerde kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yaptığı başvuru, SPK'nın 26.12.2019 tarih ve 76/1667 sayılı kararı ile onaylanmıştı. Bu izahname kapsamında, Şirketimiz tarafından yurt içinde, halka arz edilmeksizin tahsisli şekilde satışa sunulmak üzere, 250.000.000.-TL (İkiYüzElliMilyonTürkLirası) tutarında ve azami 380 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için SPK tarafından onaylanan Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884831
BIST
09:551.112
En Yüksek
|Değişim
|: -1,36%
|| -15,29
|Açılış
|: 1.121
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.121
En Düşük
1.112
09:558,3364
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0481
|Açılış
|: 8,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1900
|
8,3406
En Düşük
8,2678
09:559,7336
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0527
|Açılış
|: 9,7000
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|Önceki Kapanış
|: 9,6650
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9,7457
En Düşük
9,6423
09:55500,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 2,79
|Açılış
|: 500,18
|
|Önceki Kapanış
|: 497,38
|
502,43
En Düşük
496,88
BIST En Aktif Hisseler09:55
|CASA
|36,30
|765.749
|% 10,00
|
|IZMDC
|23,76
|7.010.982
|% 10,00
|
|KARTN
|1.812,80
|4.470.365
|% 10,00
|
|YESIL
|48,26
|2.324.057
|% 9,98
|
|BURVA
|79,50
|757.874
|% 9,96
|
|USAK
|2,06
|51.594.642
|% 0,00
|
|TKNSA
|8,52
|36.558.474
|% 0,00
|
|TSKB
|2,39
|29.563.115
|% 3,02
|
|TUKAS
|10,14
|27.348.828
|% 0,00
|
|BIZIM
|15,05
|25.168.427
|% 0,00
|
|USAK
|2,06
|51.594.642
|% 0,00
|
|TEKTU
|1,65
|25.168.063
|% 0,00
|
|TSKB
|2,39
|29.563.115
|% 3,02
|
|SKBNK
|1,95
|12.273.097
|% -1,52
|
|TRCAS
|4,34
|19.330.563
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3253
|8,3309
|% 0,51
|
|Euro
|9,7091
|9,7332
|% 0,54
|
|Sterlin
|10,6937
|10,7473
|% 0,18
|
|Frank
|9,0531
|9,1076
|% 0,53
|
|Riyal
|2,2097
|2,2208
|% 0,38
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.871
|1.871
|3,01
|
|Altın Gr.
|499
|499
|1,80
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.350
|-18,00
|
|Tam
|3.288
|3.371
|-15,25
|
|Yarım
|1.589
|1.631
|-7,37
|
|Çeyrek
|797
|815
|-3,69
|
|Gümüş.Ons
|23,27
|23,31
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,23
|0,03
|
|B. Petrol
|38,03
|38,03
|-0,23
|
Seans Raporu
09:55
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10:13
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10:13
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