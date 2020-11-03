***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
03.11.2020 16:46
***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30/12/2019
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin yurt içinde halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin nitelikli ve/veya tahsisli olarak yatırımcılara satılmak üzere 12.000.000.000.-TL (OnİkiMilyarTürkLirası) ihraç tavanı içinde farklı tertip, vade ve türlerde kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yaptığı başvuru, SPK'nın 26.12.2019 tarih ve 76/1667 sayılı kararı ile onaylanmıştı. Bu izahname kapsamında, Şirketimiz tarafından yurt içinde, halka arz edilmeksizin tahsisli şekilde satışa sunulmak üzere, 180.000.000.-TL (YüzSeksenMilyonTürkLirası) tutarında ve azami 380 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için SPK tarafından onaylanan Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885821
BIST
17:191.142
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 8,46
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.134
|
1.145
En Düşük
1.123
17:198,5101
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0700
|Açılış
|: 8,5610
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4460
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8,5468
En Düşük
8,4096
17:199,9777
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 0,1544
|Açılış
|: 9,9950
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|Önceki Kapanış
|: 9,8150
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10,0092
En Düşük
9,7754
17:19523,66
En Yüksek
|Değişim
|: 1,81%
|| 9,29
|Açılış
|: 523,66
|
|Önceki Kapanış
|: 514,38
|
524,30
En Düşük
511,53
BIST En Aktif Hisseler17:17
|PKENT
|650,10
|211.283
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.262.309
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.262.309
|% 10,00
|
|BALAT
|7,59
|579.132
|% 10,00
|
|KARTN
|2.193,30
|252.285.407
|% 9,99
|
|ISGSY
|16,02
|71.965.680
|% -10,00
|
|YAPRK
|30,78
|1.152.739
|% -10,00
|
|UZERB
|36,54
|198.156
|% -10,00
|
|SERVE
|14,40
|478.400
|% -10,00
|
|EMNIS
|17,55
|188.083
|% -10,00
|
|KRDMD
|3,26
|1.221.469.084
|% -4,40
|
|SISE
|6,39
|1.103.728.087
|% 0,47
|
|PETKM
|4,24
|1.102.616.537
|% 3,41
|
|GARAN
|6,75
|1.097.981.762
|% 2,12
|
|TSKB
|2,30
|923.634.530
|% -9,80
|
|TSKB
|2,30
|923.634.530
|% -9,80
|
|KRDMD
|3,26
|1.221.469.084
|% -4,40
|
|PETKM
|4,24
|1.102.616.537
|% 3,41
|
|YKBNK
|2,26
|446.377.062
|% 3,20
|
|DOHOL
|2,43
|484.382.805
|% -0,41
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5088
|8,5166
|% 0,91
|
|Euro
|9,9733
|9,9808
|% 1,60
|
|Sterlin
|11,0734
|11,1290
|% 1,88
|
|Frank
|9,2970
|9,3530
|% 1,69
|
|Riyal
|2,2706
|2,2820
|% 1,19
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.908
|11,93
|
|Altın Gr.
|523
|523
|8,81
|
|Cumhuriyet
|3.468
|3.520
|70,00
|
|Tam
|3.455
|3.541
|74,22
|
|Yarım
|1.670
|1.713
|35,90
|
|Çeyrek
|838
|857
|17,95
|
|Gümüş.Ons
|24,31
|24,34
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,67
|6,67
|0,13
|
|B. Petrol
|40,03
|40,03
|1,06
|
Seans Raporu
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