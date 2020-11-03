***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
03.11.2020 16:50
***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30/12/2019
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin yurt içinde halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin nitelikli ve/veya tahsisli olarak yatırımcılara satılmak üzere 12.000.000.000.-TL (OnİkiMilyarTürkLirası) ihraç tavanı içinde farklı tertip, vade ve türlerde kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yaptığı başvuru, SPK'nın 26.12.2019 tarih ve 76/1667 sayılı kararı ile onaylanmıştı. Bu izahname kapsamında, Şirketimiz tarafından yurt içinde, halka arz edilmeksizin tahsisli şekilde satışa sunulmak üzere, 190.000.000.-TL (YüzDoksanMilyonTürkLirası) tutarında ve azami 380 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için SPK tarafından onaylanan Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885823
BIST
16:511.136
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,20
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.134
|
1.145
En Düşük
1.123
16:518,5369
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,0968
|Açılış
|: 8,5520
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4460
|
8,5402
En Düşük
8,4096
16:519,9983
En Yüksek
|Değişim
|: 1,78%
|| 0,1750
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
9,9998
En Düşük
9,7754
16:51522,79
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 8,41
|Açılış
|: 522,79
|
|Önceki Kapanış
|: 514,38
|
523,36
En Düşük
511,53
BIST En Aktif Hisseler16:51
|PKENT
|650,10
|211.283
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.262.309
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.262.309
|% 10,00
|
|BALAT
|7,59
|579.132
|% 10,00
|
|KARTN
|2.193,30
|246.407.337
|% 9,99
|
|ISGSY
|16,02
|71.581.937
|% -10,00
|
|YAPRK
|30,78
|1.152.523
|% -10,00
|
|UZERB
|36,54
|198.156
|% -10,00
|
|EMNIS
|17,55
|188.083
|% -10,00
|
|SERVE
|14,40
|478.400
|% -10,00
|
|KRDMD
|3,26
|1.120.904.665
|% -4,40
|
|PETKM
|4,22
|1.064.905.271
|% 2,93
|
|SISE
|6,36
|1.052.527.015
|% 0,00
|
|TSKB
|2,30
|906.184.942
|% -9,80
|
|GARAN
|6,65
|798.640.260
|% 0,61
|
|TSKB
|2,30
|906.184.942
|% -9,80
|
|KRDMD
|3,26
|1.120.904.665
|% -4,40
|
|PETKM
|4,22
|1.064.905.271
|% 2,93
|
|DOHOL
|2,42
|473.929.968
|% -0,82
|
|ODAS
|3,24
|594.938.000
|% 1,57
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5315
|8,5369
|% 1,15
|
|Euro
|9,9936
|9,9983
|% 1,78
|
|Sterlin
|11,0626
|11,1181
|% 1,78
|
|Frank
|9,2871
|9,3430
|% 1,58
|
|Riyal
|2,2685
|2,2799
|% 1,10
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.908
|11,99
|
|Altın Gr.
|523
|523
|8,43
|
|Cumhuriyet
|3.470
|3.522
|72,00
|
|Tam
|3.451
|3.537
|70,00
|
|Yarım
|1.668
|1.711
|33,86
|
|Çeyrek
|837
|855
|16,92
|
|Gümüş.Ons
|24,31
|24,35
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,65
|6,66
|0,12
|
|B. Petrol
|40,20
|40,20
|1,23
|
Seans Raporu
16:51
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17:00
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EUHOL, EUYO, MEGAP, VAKFN, EGEEN, ATSYH, PKENT, MSGYO, KARTN, VANGD
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17:00
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SERVE, BURVA, UZERB, ARTI, MMCAS, ITTFH, ALMAD, KERVN, YAPRK, PRZMA