***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
06.01.2021 11:43
***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.01.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin yurt içinde halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin nitelikli ve/veya tahsisli olarak yatırımcılara satılmak üzere 15.000.000.000.-TL (OnBeşMilyarTürkLirası) ihraç tavanı içinde farklı tertip, vade ve türlerde kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yaptığı başvuru, SPK'nın 31.12.2020 tarih ve 79/1622 sayılı kararı ile onaylanmıştı. Bu izahname kapsamında, Şirketimiz tarafından yurt içinde, halka arz edilmeksizin tahsisli şekilde satışa sunulmak üzere, 350.000.000.-TL (ÜçYüzElliMilyonTürkLirası) tutarında ve azami 190 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için SPK tarafından onaylanan Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897331
BIST
16:161.502
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 12,15
|Açılış
|: 1.502
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|Önceki Kapanış
|: 1.490
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1.509
En Düşük
1.497
16:167,3375
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|Önceki Kapanış
|: 7,4300
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7,3925
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7,3165
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464,38
En Düşük
454,14
BIST En Aktif Hisseler16:16
|UTPYA
|44,46
|11.823.283
|% 10,00
|
|EGGUB
|159,50
|112.673.198
|% 10,00
|
|OYAYO
|9,24
|6.960.151
|% 10,00
|
|FENER
|33,66
|517.026.482
|% 10,00
|
|ALCAR
|414,80
|197.122.533
|% 10,00
|
|OLMIP
|9,72
|2.016.229
|% -10,00
|
|NIBAS
|49,56
|40.281.580
|% -9,89
|
|CMENT
|39,40
|4.480.558
|% -9,88
|
|INTEM
|33,38
|3.379.985
|% -9,78
|
|GUBRF
|63,95
|1.207.074.878
|% -8,32
|
|GARAN
|10,35
|1.820.016.469
|% 2,48
|
|ASELS
|18,68
|1.245.728.618
|% 1,80
|
|GUBRF
|63,95
|1.207.074.878
|% -8,32
|
|PETKM
|5,20
|1.119.228.787
|% -1,52
|
|TCELL
|16,94
|1.092.070.091
|% 2,67
|
|SKBNK
|1,57
|616.929.511
|% 3,97
|
|DOHOL
|3,26
|1.004.486.543
|% 5,84
|
|EKGYO
|2,35
|739.099.308
|% -1,26
|
|PETKM
|5,20
|1.119.228.787
|% -1,52
|
|YKBNK
|3,11
|642.375.734
|% 1,97
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3349
|7,3375
|% -0,66
|
|Euro
|9,0564
|9,0615
|% -0,27
|
|Sterlin
|9,9647
|10,0147
|% -0,73
|
|Frank
|8,3372
|8,3874
|% -0,45
|
|Riyal
|1,9510
|1,9607
|% -0,66
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.937
|1.938
|-11,99
|
|Altın Gr.
|458
|458
|-5,09
|
|Cumhuriyet
|3.037
|3.083
|-44,00
|
|Tam
|3.021
|3.101
|-42,84
|
|Yarım
|1.460
|1.500
|-20,73
|
|Çeyrek
|732
|750
|-10,36
|
|Gümüş.Ons
|27,41
|27,44
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,50
|-0,06
|
|B. Petrol
|53,77
|53,77
|0,17
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