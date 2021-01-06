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***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi

06.01.2021 11:46


ikli ve/veya tahsisli olarak yatırımcılara satılmak üzere 15.000.000.000.-TL (OnBeşMilyarTürkLirası) ihraç tavanı içinde farklı tertip, vade ve türlerde kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yaptığı başvuru, SPK'nın 31.12.2020 tarih ve 79/1622 sayılı kararı ile onaylanmıştı. Bu izahname kapsamında, Şirketimiz tarafından yurt içinde, halka arz edilmeksizin tahsisli şekilde satışa sunulmak üzere, 140.000.000.-TL (YüzKırkMilyonTürkLirası) tutarında ve azami 190 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için SPK tarafından onaylanan Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897333


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