***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
08.02.2021 09:39
***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.01.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin yurt içinde halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin nitelikli ve/veya tahsisli olarak yatırımcılara satılmak üzere 15.000.000.000.-TL (OnBeşMilyarTürkLirası) ihraç tavanı içinde farklı tertip, vade ve türlerde kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yaptığı başvuru, SPK'nın 31.12.2020 tarih ve 79/1622 sayılı kararı ile onaylanmıştı. Bu izahname kapsamında, Şirketimiz tarafından yurt içinde, halka arz edilmeksizin tahsisli şekilde satışa sunulmak üzere, 180.000.000.-TL (YüzSeksenMilyonTürkLirası) tutarında ve azami 130 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için SPK tarafından onaylanan Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908065
BIST
10:551.534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 6,84
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.527
|
1.542
En Düşük
1.532
10:557,0658
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0094
|Açılış
|: 7,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1300
|
7,0736
En Düşük
7,0275
10:558,5158
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0056
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5400
|
8,5214
En Düşük
8,4633
10:55412,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,62
|Açılış
|: 412,57
|
|Önceki Kapanış
|: 410,95
|
412,84
En Düşük
409,99
BIST En Aktif Hisseler10:55
|YKGYO
|5,94
|10.313.969
|% 10,00
|
|ALMAD
|3,31
|7.483.496
|% 9,97
|
|KRTEK
|12,59
|8.432.063
|% 9,96
|
|HATEK
|26,28
|32.633.829
|% 9,96
|
|TGSAS
|37,98
|12.202.206
|% 9,96
|
|DIRIT
|8,12
|1.267.662
|% -9,98
|
|SNKRN
|26,64
|111.915
|% -9,94
|
|UMPAS
|2,02
|25.052
|% -9,82
|
|YESIL
|219,00
|2.836.269
|% -6,81
|
|SAMAT
|7,90
|96.439.170
|% -6,73
|
|KOZAL
|132,60
|846.964.907
|% 4,08
|
|DOHOL
|4,05
|417.591.771
|% 0,75
|
|GARAN
|9,78
|340.111.149
|% 0,20
|
|KARTN
|92,15
|208.787.106
|% 7,28
|
|EKGYO
|2,48
|202.583.223
|% 1,22
|
|DOHOL
|4,05
|417.591.771
|% 0,75
|
|EKGYO
|2,48
|202.583.223
|% 1,22
|
|GSDHO
|2,76
|187.343.695
|% 3,37
|
|KLGYO
|2,87
|173.537.475
|% 4,74
|
|IHLAS
|1,09
|54.290.396
|% -3,69
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0610
|7,0658
|% 0,13
|
|Euro
|8,5112
|8,5158
|% 0,07
|
|Sterlin
|9,6763
|9,7248
|% 0,11
|
|Frank
|7,8241
|7,8712
|% 0,10
|
|Riyal
|1,8780
|1,8874
|% 0,13
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|412
|412
|1,42
|
|Cumhuriyet
|2.708
|2.749
|-36,00
|
|Tam
|2.694
|2.763
|-29,94
|
|Yarım
|1.302
|1.336
|-14,48
|
|Çeyrek
|653
|668
|-7,24
|
Seans Raporu
10:55
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11:04XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 94 artarak (% 0.37 ) 1, 623
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11:04
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11:04XU100
Endeks 1, 533 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 37 üstünde . İşlem hacmi 5, 692.00 milyon TL de
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11:04ETYAT
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