***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
08.02.2021 09:38
***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.01.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin yurt içinde halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin nitelikli ve/veya tahsisli olarak yatırımcılara satılmak üzere 15.000.000.000.-TL (OnBeşMilyarTürkLirası) ihraç tavanı içinde farklı tertip, vade ve türlerde kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yaptığı başvuru, SPK'nın 31.12.2020 tarih ve 79/1622 sayılı kararı ile onaylanmıştı. Bu izahname kapsamında, Şirketimiz tarafından yurt içinde, halka arz edilmeksizin tahsisli şekilde satışa sunulmak üzere, 250.000.000.-TL (İkiYüzElliMilyonTürkLirası) tutarında ve azami 130 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için SPK tarafından onaylanan Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908064
BIST
11:041.532
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 5,12
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.527
|
1.542
En Düşük
1.531
11:047,0614
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0050
|Açılış
|: 7,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1300
|
7,0736
En Düşük
7,0275
11:048,5040
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0062
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5400
|
8,5214
En Düşük
8,4633
11:04412,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 1,77
|Açılış
|: 412,72
|
|Önceki Kapanış
|: 410,95
|
412,88
En Düşük
409,99
BIST En Aktif Hisseler11:04
|YKGYO
|5,94
|10.329.276
|% 10,00
|
|ALMAD
|3,31
|7.483.496
|% 9,97
|
|TGSAS
|37,98
|12.207.144
|% 9,96
|
|HATEK
|26,28
|32.833.636
|% 9,96
|
|KRTEK
|12,59
|8.850.781
|% 9,96
|
|DIRIT
|8,12
|1.267.662
|% -9,98
|
|SNKRN
|26,64
|111.915
|% -9,94
|
|UMPAS
|2,02
|25.052
|% -9,82
|
|YESIL
|219,00
|2.836.269
|% -6,81
|
|SAMAT
|7,91
|102.124.858
|% -6,61
|
|KOZAL
|131,80
|898.453.754
|% 3,45
|
|DOHOL
|4,04
|452.532.804
|% 0,50
|
|GARAN
|9,76
|365.145.205
|% 0,00
|
|KARTN
|91,50
|212.627.332
|% 6,52
|
|KARSN
|5,15
|211.232.559
|% 1,18
|
|DOHOL
|4,04
|452.532.804
|% 0,50
|
|EKGYO
|2,48
|203.558.915
|% 1,22
|
|GSDHO
|2,74
|191.874.534
|% 2,62
|
|KLGYO
|2,84
|178.510.513
|% 3,65
|
|IHLAS
|1,09
|55.081.954
|% -3,69
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0572
|7,0614
|% 0,07
|
|Euro
|8,4962
|8,5040
|% -0,07
|
|Sterlin
|9,6805
|9,7291
|% 0,16
|
|Frank
|7,8249
|7,8721
|% 0,11
|
|Riyal
|1,8790
|1,8884
|% 0,19
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.813
|1,63
|
|Altın Gr.
|413
|413
|1,69
|
|Cumhuriyet
|2.708
|2.749
|-36,00
|
|Tam
|2.694
|2.763
|-29,94
|
|Yarım
|1.302
|1.336
|-14,48
|
|Çeyrek
|653
|668
|-7,24
|
|Gümüş.Ons
|27,05
|27,08
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,18
|0,08
|
|B. Petrol
|60,13
|60,13
|0,57
|
Seans Raporu
11:04
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11:16SKTAS
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11:14ATEKS
Yüzde 5.59 oranında artışla 54.75 lira fiyatla işlem gören hissede 147, 580 adet işlem
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11:11DZGYO
Yüzde 8.17 oranında artışla 6.75 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 607, 166 adet işlem
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11:10ETYAT
Yüzde 8.10 oranında artışla 4.67 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 295, 513 adet işlem