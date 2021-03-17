***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
17.03.2021 11:11
***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.01.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin yurt içinde halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin nitelikli ve/veya tahsisli olarak yatırımcılara satılmak üzere 15.000.000.000.-TL (OnBeşMilyarTürkLirası) ihraç tavanı içinde farklı tertip, vade ve türlerde kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yaptığı başvuru, SPK'nın 31.12.2020 tarih ve 79/1622 sayılı kararı ile onaylanmıştı. Bu izahname kapsamında, Şirketimiz tarafından yurt içinde, halka arz edilmeksizin tahsisli şekilde satışa sunulmak üzere, 350.000.000.-TL (ÜçYüzElliMilyonTürkLirası) tutarında ve azami 375 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için SPK tarafından onaylanan Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918661
BIST
13:591.583
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|Değişim
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BIST En Aktif Hisseler13:57
|EUHOL
|3,63
|20.169.693
|% 10,00
|
|TRILC
|23,56
|159.707.586
|% 9,99
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|FROTO
|229,20
|223.835.520
|% 9,98
|
|ULAS
|5,68
|12.267.933
|% 9,86
|
|LUKSK
|68,15
|17.312.813
|% 9,83
|
|DAGI
|2,93
|30.267.456
|% -7,57
|
|EKIZ
|6,55
|216.462
|% -6,29
|
|DENGE
|7,70
|2.328.738
|% -4,94
|
|ACSEL
|23,78
|8.686.285
|% -4,80
|
|DAGHL
|15,40
|1.375.257
|% -4,58
|
|SISE
|7,97
|1.014.145.075
|% 2,05
|
|THYAO
|14,72
|704.615.634
|% -0,14
|
|KCHOL
|24,62
|632.354.197
|% 4,86
|
|GARAN
|8,91
|575.524.725
|% 0,56
|
|KARSN
|4,49
|561.549.879
|% 5,15
|
|SISE
|7,97
|1.014.145.075
|% 2,05
|
|KARSN
|4,49
|561.549.879
|% 5,15
|
|EKGYO
|2,25
|249.129.044
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,73
|252.864.009
|% 0,74
|
|GSRAY
|4,27
|307.288.497
|% 3,14
|
|13:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.734
|1,84
|
|Altın Gr.
|419
|419
|1,84
|
|Cumhuriyet
|2.783
|2.825
|2,00
|
|Tam
|2.769
|2.839
|-1,90
|
|Yarım
|1.338
|1.373
|-0,92
|
|Çeyrek
|671
|687
|-0,46
|
|Gümüş.Ons
|25,98
|26,01
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,28
|0,04
|
|B. Petrol
|67,56
|67,56
|-0,83
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